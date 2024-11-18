Günümüzde, atıştırmalık almak ya da bir içecek almak için kullandığımız satış makinelerinin ilk örneklerinin binlerce yıl önce görüldüğünü söylesek? Haydi gelin yaklaşık 2000 yıl önce icat edilen Antik Yunan’ın ilk satış makinesini anlatalım.

Günlük hayatınızın bir yerinde mutlaka içecek, atıştırmalık vb. ürünlerin satıldığı satış makineleri ile karşılaşmışsınızdır.

Antik çağlar için oldukça karmaşık bir teknoloji olarak görülebilecek bu satış makinelerin geçmişinin ilginç bir şekilde Antik Yunan’a dayandığını söylesek?

İlk örneğiyse İskenderiyeli Heron tarafından yaklaşık 2000 yıl önce geliştirilen ve kutsal su almaya yarayan bir icat!

M.S. 1. yüzyılda yaşamış İskenderiyeli Heron, mühendislik ve matematik alanında tanınan bir Yunan mucitti.

Heron, bu alanda bir dahi olarak tanınmış ve şu an anlatacağımız kutsal su dispanserine ek olarak aslında birçok ilginç cihaz geliştirmişti.

Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biriyse bu içeriğinde konusu olacak olan kutsal su dispanseri!

Bu cihaz, insanların tapınaklarda tanrılara sunmak üzere kutsal su satın alabilmesini sağlıyordu.

Heron’un icadı, bugünkü makineler gibi madeni para ile çalışıyordu ve parayı yuvasına attığınızda belirli bir miktarda kutsal su almanızı sağlıyordu.

Söz konusu satış makinesi oldukça basit ama etkili bir mekanizmayla çalışıyordu.

Kişi madeni parayı makineye atıyordu ve para, makine içindeki bir kolu harekete geçirerek kolun bağlı olduğu vananın açılmasını sağlıyordu.

Bu sayede kutsal su, belirli bir süre akıyordu ve madeni para belirli bir ağırlıkla kolu hareket ettirdiği için su akışı kontrollü bir şekilde devam etmesinin ardından vananın kapanmasıyla birlikte duruyordu.

Antik Yunan’ın mühendislik ve bilimdeki yaratıcılığını gözler önüne seren bu makine, bugünkü satış makinelerinin atası olarak kabul ediliyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: