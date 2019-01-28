AnTuTu, ölçülmesi nispeten zor olan akıllı telefonlardaki yapay zekayı ölçmek için bir araç geliştirdi.

Telefon üreticileri açısından 2018’in en popüler sözcüklerinden bir tanesi yapay zekaydı. Her şirket, piyasaya sürdükleri telefonlarında kullandıkları yapay zeka kapasitesiyle övünürken, bu cihazlarda yer alan yapay zekaların arasındaki farkı belirleyebilmek oldukça zor. AnTuTu da bu karmaşaya bir son vermek ve “sahte yapay zekaya” sahip telefonları ortaya çıkarmak için bir benchmark (kıyaslama) aracı yayınladı.

Yapay zeka, şu anki kıyaslama sisteminin karşılaştırma yapamayacağı kadar karmaşık. AI Review kıyaslama aracının, iki alt başlığı bulunuyor: Sınıflandırma ve Nesne Tanımlama.

İlk test, Inception v3 sinir ağından alınan 200 görseli içerirken, ikinci test MobileNet SSD sinir ağından alınan 600 karelik bir videoydu. Görüntüler, akıllı telefon satıcısı tarafından sağlanan SDK'ya aktarılıyor, eğer yonga yapay zeka algoritmalarını desteklemiyorsa, kıyaslama için TFLite'a başvuruluyor. Şu an için ikinci testin güvenilirliği konusunda endişeler var.

Son skor ise hız ve doğruluk testleriyle elde ediliyor. Bu testin dayandığı mantık, telefonun görüntüleri doğru cevaplar olmadan çok hızlı okuduğu yerdeki hileleri engelleme üzerine kurulu.

AnTuTu’nun belirttiğine göre, yapay zeka skorları farklı platformlarda farklı sonuçlar vermiyor çünkü kıyaslama sadece yapay zeka üzerine ve genel sistem performansını skora dahil etmiyor. Ayrıca, Samsung yapay zeka SDK’sını yayınlamadı ve HiSilicon hâlâ TFLite’ı kullanıyor. Yani bu telefonların puanları olması gerekenden daha düşük.

Tabii, bu yapay zeka kıyaslama aracının şu an için henüz yolun başında olduğunu da unutmamak gerekiyor.