Snapdragon 855, Apple A12 İşlemcisini Geride Bıraktı

Bir devrin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Zira AnTuTu'ya göre Snapdragon 855 işlemcisi, Apple'ın performansı ile rakipsiz görülen A12 işlemcisini geçmiş durumda.

Sentetik test karşılaştırmaları söz konusu olduğunda AnTuTu, akla gelen ilk platformlardan biridir. AnTuTu’nun en büyük özelliği ise yalnızca akıllı telefonları değil, aynı zamanda işlemcileri de karşılaştırmasıdır. AnTuTu, işlemci performanslarını akıllı telefondan bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek için laboratuvarında markasız bir referans akıllı telefon kullanıyor. Herhangi bir akıllı telefondan üreticisinden bağımsız olan bu cihaz, stok yazılım kullanır ve işlemcinin ham performansını ortaya çıkarır.

AnTuTu, Samsung Galaxy S10, LG G8 ThinQ, Xperia XZ4 gibi 2019 model pek çok amiral gemisine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinin performans sonuçlarını açıkladı ve Snapdragon 845 işlemcisi ile karşılaştırdı. Snapdragon 855 işlemcisinin aldığı puanlarla harikalar yarattığınız söyleyebiliriz. Fakat buradaki asıl kritik nokta, AnTuTu’nun referans akıllı telefonunda gerçekleştirdiği Snapdragon 845 testinin, OnePlus 6T’nin Snapdragon 845 performansından daha düşük puan alması. Yani AnTuTu’nun referans telefonunda 362,000 puan alan Snapdragon 855, optimize edilmiş bir amiral gemisinde çok daha yüksek puan alabilir.

Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor; Android amiral gemileri, Snapdragon 855 işlemcisi ile performans konusunda iPhone Xs’leri geride bırakmayı başarabilir mi? Hatırlatmak gerekirse Apple’ın A12 Bionic işlemcisi, iPhone Xs ile AnTuTu’da 355.000 puan almayı başarmıştı. Ancak aradaki bu küçük farkın RAM nedeni ile oluştuğu düşünülebilir. Bununla birlikte ptimize edilmiş bir Android amiral gemisi ile aradaki puan farkı daha da açılabilir. Bu da demek oluyor ki 2019 model Android amiral gemileri performans bakımından iPhone’ları geride bırakabilir. Elbette ki sentetik testler hiçbir zaman günlük kullanım performansını birebir yansıtmaz. Yine de Android telefonlar ile iPhone’lar arasındaki makasın gittikçe kapandığını, hatta bazı Android amiral gemilerinin iPhone’ları geride bırakmak üzere olduğunu söyleyebiliriz.