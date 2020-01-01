AnTuTu, 2019'un En Güçlü İşlemcilerini Seçti

AnTuTu'nun düzenlediği 2019 SoC Awards'ın kazananları belli oldu. Geride bıraktığımız yılın en güçlü performans sunan işlemcisi Snapdragon 855+ oldu. Ayrıca 'Teknoloji İnovasyonu' ve 'En Uygun Fiyatlı' kategorilerinde de kazananlar açıklandı.

Qualcomm, 2019'un ikinci yarısında Snapdragon 855'in yenilenmiş versiyonu olan ve daha yüksek hesaplama ve grafik performansı sunan Snapdragon 855+'ı piyasaya sürdü. Diğer yandan Çinli dev Huawei, Kirin 990'la; MediaTek ise fiyat-performans segmentindeki işlemcileriyle öne çıktı.

AnTuTu, en iyi işlemcileri seçtiği 2019 SoC Awards'ta 'En Güçlü Performans' kategorisinin kazananını Snapdragon 855+ olarak açıkladı. En Güçlü Performans kategorisinin yanı sıra 'Teknoloji İnovasyonu' ve 'En Uygun Fiyatlı' kategorilerinde de kazananlar açıklandı. İlginç bir şekilde, Apple'ın A serisi işlemcileri hiçbiri ödül alamadı. Ancak AnTuTu'nun ayrı bir kategoriye sahip olduğu ve söz konusu ödüllerin Android telefonlara güç veren işlemcilere verildiği belirtildi.

AnTuTu'ya göre MediaTek işlemciler, 2020'de daha fazla öne çıkacak

Teknoloji İnovasyonu tarafında kazananlar, Kirin 990, MediaTek Dimensity 1000L, Exynos 980 ve Snapdragon 765G oldu. Zayıf performansı nedeniyle amiral gemisi telefonlara giremeyen MediaTek işlemciler, nihayet patlama yaptı. MediaTek'in yeni nesil işlemcileri, Snapdragon 865'in aksine entegre 5G modeme de sahip. 2020 yılında 5G özellikli, daha ucuz akıllı telefonlar sunmak isteyen üreticiler, büyük olasılıkla Dimensity 1000L'yi seçecek.

Son olarak, En Uygun Fiyat kategorisini MediaTek Helio G90T ve Kirin 810 kazandı. 2020 yılında Snapdragon 865 ve Kirin 1020 arasında güçlü bir rekabet göreceğiz. Ayrıca Qualcomm'un 5nm teknolojisiyle üretilen ilk işlemcisi Snapdragon 875, yıl sonuna doğru tanıtılmasıyla büyük ses getirecek.