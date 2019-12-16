Qualcomm Snapdragon 865, Apple A13'ü Alt Etmeyi Başardı

Genellikle Apple'ın işlemcilerinin Android tabanlı akıllı telefonların kullandığı işlemcilerden en az iki kuşak önde olduğu söylenir; ancak bu durum değişmek üzere. Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti, yapılan bir performans testinde Apple’ın A13 işlemcisini yenmeyi başardı.

Haksızlık etmemek de fayda var. Samsung, Huawei ve MediaTek gibi şirketler, Exynos 990, Kirin 990 ve MediaTek Dimensity 1000 5G gibi oldukça güçlü işlemciler geliştiriyor. Bununla birlikte; Apple'ın performans açısından en yakın rakibi genellikle Qualcomm’un Snapdragon yonga setleri oluyor.

Geçen yılki Snapdragon 855, iPhone 8'de bulunan Apple A11 işlemci ile benzer bir performansa sahipti; ancak, iPhone 11 serisindeki Apple A13 işlemci ile karşılaştırıldığında, Snapdragon 855 yaklaşık yüzde 25 daha yavaş. Bunu ben değil, bağımsız performans testi uygulaması Speed ​​Test G’nin verileri söylüyor.

Yapılan yeni testler ise bu durumun tamamen değişmek üzere olduğunu gösteriyor. Speed ​​Test G'ye göre Apple A12'den A13'e performans artışı yüzde 5'ten az. Snapdragon 865’in selefine göre performans artışı ise yüzde 20 dolaylarında. Qualcomm’un bu iddialı adımı, bu iki amiral gemisi işlemcinin aynı sınıfta rekabet etmeye başladığı anlamına geliyor.

Snapdragon 865'i bu ayın başlarında tanıtan Qualcomm, kısa bir süre sonra bazı yayınların bir Qualcomm Referans Cihazı (QRD) kullanarak 865'in performansını test etmesine izin verdi. QRD temelde Qualcomm'un test için oluşturduğu bir prototip akıllı telefon. Daha önce AnTuTu ve Geekbench’te meydana çıkan Snapdragon 865, bu kez de Speed ​​Test G tarafından terletildi.

Referans almanız için öncelikle Snapdragon 855’in performansından bahsedelim. Snapdragon 855 tabanlı Galaxy Note 10 Plus, testin CPU bölümünü 45.3 saniyede tamamlarken, iPhone 11 Pro Max 40.0 saniyede tamamladı. Snapdragon 865 ise aynı testi 36.6 saniyede tamamlamayı başardı. Bu, Snapdragon 855'ten yüzde 20, iPhone 11'den ise yüzde 8 daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

GPU açısından ise Apple A13’ün eline hala su dökülemiyor. iPhone 11 Pro Max, 3D Unity testini 14.5 saniyede tamamlarken, Qualcomm Referans Cihazı (QRD) 16.9 saniyede tamamladı; ancak, ekran çözünürlüğü bu noktada önemli bir faktördür. QRD 1440 x 2880 ekran çözünürlüğüne sahipken, iPhone 11 Pro Max 1242 x 2688 çözünürlükte bir ekran kullanıyor. Kısacası Referans Cihaz’ın harcadığı enerji iPhone’a kıyasla çok daha fazla.

Geekbench 5 testinde ise Snapdragon 865 tabanlı QRD, tek çekirdekte 935 civarında bir puan alırken, çift çekirdekte ise 3,450 puan aldı. iPhone 11 Pro Max ise sırasıyla 1330 ve 11,480 puana kadar çıktı. Hiç şüphesiz Samsung, LG, OnePlus ve Sony gibi akıllı telefon üreticilerinin Snapdragon 865 ile neler yapabileceğini görmek bir hayli ilginç olacak. Ayrıca Xiaomi, Oppo, Lenovo ve Asus gibi markaları da unutmayalım. Fakat bunu görmek için biraz daha beklemek zorundayız.

Qualcomm Referans Cihazı (Snapdragon 865) vs. iPhone 11 Pro Max (Apple A13)