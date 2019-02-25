Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakterlerin İsimleri

Oyun sektöründe deprem etkisi yaratan yeni battle royale oyunu Apex Legends'a gelecek yenilikler merakla bekleniyor. Oyuna yeni gelecek karakterlerin ismi belli oldu.

Apex Legends, şu sıralar 100 milyon oyuncu gibi korkunç bir oyuncu sayısına ulaşmak üzere. Anlık oyuncu sayısını da istikrarla artıran Apex Legends'a halen büyük çaplı bir güncelleme ve yenilik eklenmiş değil. Ancak oyunun hayranları, gelecek olan karakterleri oyunun data kodları üzerinden sızdırmayı başardı.

İsimler, elbette bize başlı başına bir şey anlatmış olmayacaklar. Ancak oyundaki karakterlerin adları ve özelliklerini düşünürsek biraz Sherlock'çuluk oynamaktan zarar gelmez diye düşünüyoruz.

Apex Legends - Mevcut Karakterler

Bloodhound – İsmi üzerinde takip ediyor.

Lifeline – İyileştirme özelliğine sahip.

Gibraltar – Adı Rock of Gibraltar'dan geliyor; güçlü ve defansif bir karakter.

Wraith – Hayalet hareketleri ve teleport özelliği.

Caustic – Zehirleme özelliği.

Mirage – İsmi üstünde mucizevi karakter.

Bangalore – Bir roketatar türü ve özelliği de o.

Pathfinder – Haretketlilik ve keşfetme üzerine bir karakter.

Apex Legends'a Gelecek Olan Karakterler ve Tahminlerimiz