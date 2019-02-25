Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakterlerin İsimleri

Apex Legends, şu sıralar 100 milyon oyuncu gibi korkunç bir oyuncu sayısına ulaşmak üzere. Anlık oyuncu sayısını da istikrarla artıran Apex Legends'a halen büyük çaplı bir güncelleme ve yenilik eklenmiş değil. Ancak oyunun hayranları, gelecek olan karakterleri oyunun data kodları üzerinden sızdırmayı başardı.
İsimler, elbette bize başlı başına bir şey anlatmış olmayacaklar. Ancak oyundaki karakterlerin adları ve özelliklerini düşünürsek biraz Sherlock'çuluk oynamaktan zarar gelmez diye düşünüyoruz.
Apex Legends - Mevcut Karakterler
- Bloodhound – İsmi üzerinde takip ediyor.
- Lifeline – İyileştirme özelliğine sahip.
- Gibraltar – Adı Rock of Gibraltar'dan geliyor; güçlü ve defansif bir karakter.
- Wraith – Hayalet hareketleri ve teleport özelliği.
- Caustic – Zehirleme özelliği.
- Mirage – İsmi üstünde mucizevi karakter.
- Bangalore – Bir roketatar türü ve özelliği de o.
- Pathfinder – Haretketlilik ve keşfetme üzerine bir karakter.
Apex Legends'a Gelecek Olan Karakterler ve Tahminlerimiz
- Nomad – Bu karakterin adı göçebe ve muhtemelen yalnız dövüşme ve hareketle ilgili bir şey olacak.
- Prophet – Peygamber. Bir şeylerin yerini tahmin edebilir. Belki sağlam itemleri gösteren bir gücü olabilir.
- Husaria – Hüssarlar yapma kanatlar takan süvari birlikleri. Sanırız bu, özel bir gücü olan karakter.
- Jericho – Oyunun hayranları bu karakterin Mirage'ın abisi olacağını söylüyor. Özelliklerinin de benzer olması bekleniyor.
- Rampart – Bu karakter çok büyük ihtimalle duvarla ilgili özelliklere sahip olacak. Hatta bu karakter Titanfall 2'deki duvarda yürüme mekaniklerine sahip olabilir.
- Blackout – Muhtemelen düşman yeteneklerini etkisiz hale getirme ya da haritalarını ya da başka bir şeyi bozma ile ilgisi var.
- Rosie – Açıkçası “perçin” akla geliyor, belki de bir şeyler inşa eden bir karakter olabilir. Belki bir taret özelliği olabilir.
- Crypto – Teorik olarak Sombra benzeri bir yetenek engelleyici karakter de olabilecek bir hacker olabilir.