Dudak Uçuklatan Ödül Miktarıyla Fortnite Dünya Turnuvası

Fortnite, 2019 yılında oyuncularına toplamda 100.000.000 dolar ödül verecek.

Epic Games, önümüzdeki yaz gerçekleşecek Fortnite Dünya Turnuvası hakkındaki ilk detayları açıkladı. Elemeleri Nisan ayında başlayacak olan turnuvanın finali ise Haziran ayında gerçekleşecek. Fortnite, Epic Games’in banka hesabını o kadar fazla doldurmuş olacak ki, verecekleri ödül toplamda 100.000.000 dolar.

Nisan'ın 8'inde başlayacak olan turnuva 16 Haziran'da son bulacak. Epic Games, herkese açık olan elemelerde haftalık 1.000.000 dolarlık ödül havuzları oluşturacak. 26-28 Haziran arasında ise en iyi 100 solo oyuncu ve en iyi 50 duo oyuncuları New York’ta kozlarını paylaşacak. 30.000.000 dolarlık ödül havuzlu turnuvada yer alan her oyuncunun kazanacağı en az miktar ise 50.000 dolar. Solo oyun modunda galip gelen kişinin kazanacağı miktar ise 3.000.000 dolar.

1.000.000 dolarlık ödül havuzlu haftalık turnuvalar ise Dünya Turnuvası etkinliğinden sonra devam edecek. Haftalık turnuva uygulaması yılın sonuna kadar farklı varyasyonlarla devam edecek. Epic Games’in düşüncesine göre bu olay rekabetçi oyun sistemini bir üst seviyeye taşıyacak ve izlemesi çok daha keyifli hale gelecek. Dünya Turnuvası finali sırasında başka etkinlikler de olacak, yani sadece Battle Royale modu izlemeyeceğiz.

Fakat katılmayı düşünüyorsanız şimdiden uyaralım, Fortnite’ta kötüyseniz katılmayı bir daha gözden geçirmelisiniz. Zira dünyanın dört bir tarafından oyuncular katılacak ve bu turnuva pek kolay olmayacak.