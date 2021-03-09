Apex Legends Haritası, Minecraft'ta Yeniden İnşa edildi

Bir Apex Legends hayranı, oyunun haritasını Minecraft'ta yeniden inşa etti. Yaptığı çalışmayla Reddit kullanıcılarının beğenisini kazanan oyuncu, bugüne kadar tasarlanmış olan Apex Legends haritalarının belki de en iyisini ortaya koymuş oldu.

Dünyanın en en çok satan oyunlarından olan Minecraft, oluşturulan özel haritalarla haberlerimize defalarca konu olmuştu. Bu bağlamda oyuncular, hayran oldukları diğer oyunların haritalarını Minecraft'ta oluşturuyor, benzersiz çalışmalar ortaya koyuyorlardı. Yine böyle bir olay yaşandı. Bu kez bir Apex Legends hayranı, oyunun haritasını Minecraft'ta yeniden yarattı. Sonuç, gerçekten de takdir edilesiydi.

Reddit'te kullandığı "kurobekuro" ismiyle Apex Legends başlığı altında bir paylaşım yapan kullanıcı, bir anda görülmemiş bir popülariteye ulaştı. Çünkü bu oyuncunun Minecraft'ta oluşturduğu Apex Legends haritası, bugüne kadar oluşturulanlardan çok daha farklıydı. Oldukça detaylı bir çalışma yapan kurobekuro, tüm Apex Legends hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

İşte Minecraft'ta oluşturulmuş Apex Legends haritasından bir görsel

Oluşturduğu harita ile ilgili açıklamalarda bulunan kurobekuro, hayalindeki haritanın çok daha gelişmiş olduğunu ancak zaman kısıtlaması nedeniyle elinden bu kadarını geldiğini söylüyor. Buna rağmen oluşturulan haritanın gerçeğiyle çok benzer oluşu, oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Yukarıdaki fotoğraf Apex Legends haritasındaki Train Yard'ı gösterirken, hemen aşağıdaki fotoğraf ise Harvester isimli yapıyı ortaya koyuyor.

Minecraft, oyuncuların hayal dünyasında yarattıkları dünyaları simüle edebilmelerini sağlıyor. kurobekuro'da Minecraft'ın sunduğu nimetlerden faydalanarak, bugüne kadarki en iyi Apex Legends haritasını yeniden oluşturmuş durumda. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? kurobekuro, gerçekten de başarılı olabilmiş mi? Fikir beyan edebilmeniz için yukarıda paylaştığımız görsellerin Apex Legends versiyonlarını da hemen aşağıya bırakıyoruz.