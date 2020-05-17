Apex Legends’ta ‘Hayalet Mermi’ Hatası Görülmeye Başladı

Respawn Entertainment’ın battle royale oyunu Apex Legends, geçtiğimiz günlerde 5. sezona geçince oyunda yeni bir hata görülmeye başladı. Oyuncular, ‘hayalet mermi’ isimli hata yüzünden rakiplerini vursalar bile onlara hasar veremiyorlar.

Çıktığı günlerde diğer battle royale oyunlarını bir anda unutturan ancak bu başarısını devam ettiremeyen Apex Legends, hâlâ sadık bir oyuncu kitlesine sahip durumda. Oyun, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve sürekli yeni içerikler kazanmaya devam ediyor.

Apex Legends, 12 Mayıs günü yeni bir güncelleme alarak 5. sezona geçiş yapmıştı. Oyun, her sezonda olduğu gibi 5. sezonla da büyük değişiklikler almış, yeni içerikler kazanmıştı. Fakat güncellemeyle birlikte oyuncular, can sıkıcı bir sorunla karşılaşmaya başladılar.

Rakipler, mermi değse bile hasar almıyor:

Birçok platformda Apex Legends başlığı altında paylaşım yapan bazı oyuncular, oyun içinde ateş ettiklerinde mermileri rakip oyuncuya değse ve kan çıksa bile hasar veremediklerini gördüler. Yani mermiler oyunculara değse bile rakip oyuncu hiçbir hasar almıyordu. Sorun, oyuncular tarafından hayalet mermi olarak tanımlandı.

Üstelik bu sorun yalnızca tek bir silahta değil, birçok silahta görülüyordu. Oyun içinde en zor atışları bile düşmanına indirmeyi başaran oyuncular, rakiplerine hasar veremiyordu. Dolayısıyla zaman zaman bu hata oyuncuların oyunu kaybetmelerine bile neden olabiliyordu.

Aslında her oyunda görülebilen hayalet mermi hatası, temelde ağ bağlantısından kaynaklanıyor. Oyuncular, kendi oyunlarında rakiplerini vurmuş gibi görseler de bu durum oyun sunucularında aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla sunucu ve oyuncuların oyunları eşleşmiyor ve rakip oyuncu hasar almıyor.

Normal bir oyuncu için bile oldukça can sıkıcı olabilen bu hata, Apex Legends’ta yüksek seviyelere ulaşmak isteyen oyuncuları gerçekten oyundan soğutabilecek kapasiteye sahip. Respawn tarafından konu hakkında henüz bir açıklama gelmemiş olsa da muhtemelen bu kadar fazla paylaşımı görmezden gelmeyerek hatayı düzeltmek için çalışmaya başlamışlardır.