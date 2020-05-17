Epic Games’in Verdiği GTA V, 2 Saat Oynamazsanız Gidiyor mu?

Ücretsiz oyunlarıyla herkesin gönlünü kazanan Epic Games Store, geçtiğimiz gün bombayı patlatarak GTA V’i bile ücretsiz olarak dağıtmıştı. Ancak bazı oyuncular, oyunun 2 saat oynanmadığı takdirde kütüphaneden kaldırıldığına dair sorular sordu. Peki böyle bir şey gerçekten var mı, gelin bakalım.

Rakip oyun platformlarına karşı mücadele etmeye devam eden Epic Games, son 1 yılı aşkın süredir her hafta oyunculara ücretsiz oyun veya oyunlar sunuyor. Oyuncular, bugüne kadar büyüklü küçüklü birçok oyunu ücretsiz olarak Epic Games mağazasından elde ettiler.

Ancak Epic Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hamleyle bir anda milyonlarca oyuncuyu üstüne çekti. Platform, oyun dünyasının yıldızı Grand Theft Auto V’i ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına dağıttı. Oyuncular, normalde 169 TL’ye satılan GTA V’i ücretsiz olarak almaya çalışırken Epic Games’in sunucuları bir geceliğine çöktü.

GTA V’i 2 saat oynamazsanız oyun kütüphanenizden kaldırılacak mı?

Epic Games’in sunucuları şu anda normal akışına devam ederken oyuncular, bedava GTA V hakkında bir soru yöneltmeye başladılar. Bize de birçok kez sorulan o soru, Epic Games üzerinden bedava alınan GTA V’in 2 saat oynanmadığı takdirde kütüphaneden kaldırılıp kaldırılmayacağıydı.

Daha önce hiçbir oyun hakkında böyle bir soru sorulmazken GTA V gibi büyük bir oyunun ücretsiz olması, belli ki bazı oyuncuların aklında soru işaretleri oluşturdu. GTA V’in 2 saat oynanmadığı takdirde kütüphaneden silineceği iddiasının doğruluğunu öğrenmek için Epic Games’in Sıkça Sorulan Sorular sayfasına bir göz atalım.

Ücretsiz oyunlar süresi olarak kütüphanenizde yer edinir:

Epic Games’in platform hakkında çeşitli sorulara cevap verdiği Sıkça Sorulan Sorular sayfasında ücretsiz olarak edinilen oyunlarla ilgili net cevaplar bulunuyor. Bu sayfada yer alan ‘Ücretsiz bir oyun edindim, ancak neden hesabımda oyunu göremiyorum?’ sorusunun cevabındaki ilk cümleyse yukarıdaki iddiayı çürütüyor:

"Ücretsiz bir oyun edindikten sonra oyun hep sizin olarak kalır. Geri geldiğinizde oyunu hesabınızda göremezseniz lütfen birden fazla hesabınız olup olmadığını kontrol edin. Bir @gmail.com e-posta adresi kullanarak Epic hesabı oluşturduysanız, Gmail parolanızı kullanarak doğrudan o hesapta oturum açın; Google oturum açma düğmesinin kullanılması, hesap aynı @gmail.com e-posta adresine bağlı olsa bile..."

Yukarıdaki cevapta da görülebildiği üzere Epic Games Store’da ücretsiz olarak edinilen her oyun, bu oyunlara GTA V de dahil olmak üzere hep, yani süresiz olarak hesabınızın kütüphanesinde kalır. Herhangi bir zamanda oyunu görmediğiniz takdirdeyse Epic Games’le iletişime geçebilirsiniz. Ancak oyun, siz bir müdahalede bulunmadığınız sürece kütüphanenizde bulunur.

2 saat mevzusu nereden geliyor?

Peki iddiada bulunan ‘2 saat’ süresinin kaynağı neresi? Yine Epic Games’in SSS sayfasına baktığımızda 2 saat ibaresinin geçtiği, iddiayla herhangi bir ilişkisi olmayan tek bir yer karşımıza çıkıyor. O kısım da ‘Epic Games Store’da para iade süreci nasıl işliyor?’ sorusunun cevabı veriliyor. Yani GTA V veya herhangi bir ücretsiz oyunla ilgili bir nokta değil.

"Tüm oyunlar, oyun 2 saatten daha az bir süre boyunca çalıştığı sürece, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir nedenle iade edilebilir. Yasaklandığınız veya Hizmet Şartlarını ihlal ettiğiniz oyunlar için para iadesi alma hakkı elde edemezsiniz. Para iadesi ilkemiz hakkında buradan daha fazla bilgi edinin."

Epic Games Store, ücretsiz olarak dağıttığı hiçbir oyun için belli bir oynama süresi şartı tanımış değil. Bu durum, platformun son dağıttığı GTA V oyunu için de geçerli. Oyunu ister 10 dakika oynayın, ister hiç indirmeyin; GTA V, kütüphanenizde süresiz olarak kalacaktır.