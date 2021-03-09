Apex Legends, Nintendo Switch’de 720p 30 FPS’de Çalışacak

Apex Legends’ın Nintendo Switch için yayınlanmasının ardından birçok detay belli olmaya başladı. Apex Legends’ın Switch için sabit ve elde taşınabilir mod da desteklenen FPS desteği birçok Nintendo oyuncusunun kalbini kırdı.

Geçtiğimiz yıldan beri Nintendo Switch’de beklenen Apex Legends’ın COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmesi sonucunda oyun ancak bugün yayınlanabildi. Uzun süredir beklenen oyun, çözünürlük ve FPS optimizasyonundan kaynaklı sorunlardan dolayı Cross-Play opsiyonlu olarak sunuldu. Respawn ve Panic Button yetkililerinin Famitsu ile yaptıkları röportajda dile getirdikleri konu kulağa “oldukça garip” geliyor.

Yerleşik mod opsiyonunda 720p 30 FPS desteklenen oyunun avuç içi modunda 576p 30 FPS vermesi garipsendi. Bütün platformlarda 60 FPS destekleyen Apex Legends’ın Nintendo Switch’de bu pozisyonda olması kullanıcıların nereyi suçlayacağı konusunda kafalarını karıştırdı.

Haksızlığın önüne geçmek için Cross-Play modunu kapatabilirsiniz

Panic Button yetkilileri konsol ve PC oyuncularının 4K 60 FPS çözünürlükte oyunu oynadıklarını belirtip, bu oyuncularla karşılaşmak istemeyenlerin cross-play modunu kapabileceğini belirtti. Normalde Apex Legends oyuncuları tüm platformdaki oyuncularla karşı karşıya gelebiliyordu. Cross-Play’in Nintendo Switch’de bir opsiyon olarak sunulmasıyla isteyen oyuncular sadece Nintendo-Switch oyuncularıyla karşı karşıya gelecek.

Switch’de Apex Legends oynayan oyunculara Battle Pass içinde 30 seviye ücretsiz sunulacak. Oyun çıktığı andan itibaren iki hafta boyunca iki kat deneyim puanı verilecek. Nintendo Switch oyuncularının diğer oyunculara yetişmesi için verilen bir opsiyon olarak sunulduğu belirtiliyor. Baktığınızda Panic Button ekibi Nintendo Switch geliştirmesini çok stabil kuramamış ancak yine de oyuncuları unutmuyor.