Apex Legends Oyuncuları, Sunucu Sorunlarına Karşı Öfkeliler

Respawn Entertainment'ın şubat ayında piyasaya çıkan oyunu Apex Legends, başlarda PUBG ve Fortnite'a alternatif olarak görülmüş ve oyuncu akınına uğramıştı. Son dönemdeyse oyuncuların büyük kısmı başka oyunlara yöneliyor çünkü Apex Legends'ta ciddi sunucu sorunları yaşanıyor. Oyuncular, tepkilerini internet ortamında dile getiriyorlar.

Oyun dünyasında yaşanan değişimler ve oyunculardan gelen talepler, geliştiricilerin yayınladığı oyunlar ve özellikleri etkileyen ilk parametre olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde Battle Royale oyun türünün popüler hâle gelmesi de bu türdeki oyunların sayısının artmasına neden oldu.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts. tarafından 4 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan Apex Legends da bu oyun türünün önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. İlk günlerinde aktif oyuncu sayısıyla PUBG ve Fortnite gibi güçlü rakipleriyle sağlam bir mücadelenin içine giren Apex Legends, bugünlerde sunucu sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Oyuncular, geliştirici Respawn Entertainment'a tepkililer:

Reddit üzerindeki oyun topluluğunda bir araya gelen Apex Legends oyuncuları, sunucularda yaşanan problemleri bildirdiler. Bazı oyuncular, oyun sırasında hata ekranıyla karşılaştıklarını ve bu durumun oldukça can sıkıcı olduğunu dile getirirken bazı Reddit kullanıcıları da oyunda yaşadıkları sorunu gösteren ekran kayıt görüntüleri paylaştı. Görüntülerden bazılarına buraya tıklayarak gidebileceğiniz sayfadan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends oynayan oyuncu kitlesinin büyük bölümünün benzer sorundan muzdarip olması, tepki oklarını Respawn Entertainment'a çevirdi. Geliştirici Respawn'ın bu sorunu çözmek için harekete geçmesini isteyen oyuncular, resmi bir açıklama beklediklerini de dile getirdiler.

Sorunun yaşandığı tarihin yılbaşına denk gelmesi ve geliştirici ekibin büyük kısmının izinli olması, sunucu problemlerinin bir süre daha devam edebileceği anlamına geliyor. Oyuncular da henüz bu soruna alternatif bir çözüm getirmemişken Apex Legends'ın aktif oyuncu sayısında ciddi düşüş yaşanması bekleniyor. Sunucu sorunları hakkında Respawn'dan bir açıklama gelip gelmeyeceğini ve soruna karşı nasıl bir çözüm getirileceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.