Apex Legends Sezon 4 - Asimilasyon Fragmanı Yayınlandı

Apex Legends hayranları için meraklı bekleyiş sona eriyor. Bugün yayınlanacak olan Sezon 4 öncesi paylaşılan fragman, yeni sezon hakkında birçok detayı gözler önüne seriyor. Yeni karakter Revenant ve uzun mesafe silahı Sentinel ile Apex Legends artık çok daha çekişmeli bir hâl alıyor.

Günden güne değişen ve gelişen oyun sektörünü domine eden oyunlardan birisi olan Apex Legends, çok yakında yepyeni bir sezon ile oyuncularına daha da heyecanlı ve keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl tam da bugün piyasaya sürülen ve piyasaya sürülmesinin üzerinden saatler bile geçmeden rekor derecede oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends, sektörde yaşanan durağanlığı bozmuş ve haftalarca gündemin odağından düşmemişti. 1. yıl dönümünü kutlayacak olan Apex Legends, 4. sezonu Asimilasyon fragmanını yayınladı.

Yeni karakter, yeni silah.

Battle Royale oyun türünün en çok oynanan oyunlarından Apex Legends, 4. sezonu Asimilasyon ile beraber yeni karakter Revenant'ı da oyuna dâhil ediyor. Öfke ve intikamdan gücünü alan Revenant, doğa üstü güçleriyle düşmanlarına ölüm pahasına meydan okuyor.

Diğer bir yenilik olan silah Sentinel ise uzak mesafe çatışmalarında kendisini öne çıkarıyor. Keskin nişancı tüfeği olan Sentinel, rakiplerin zırhlarını delip geçebilme özelliği ile oyunu kurtarabilecek kritik vuruşlar gerçekleştirebilmeye olanak tanıyor.

Dünya'nın Kenarı haritası artık eskisi kadar iç açıcı değil. Yıkıntıların ve karamsarlığın hüküm sürdüğü yeni haritanın arkasında bir de sağlam hikayesi bulunuyor. Haritanın bu şekilde olmasının sebebi Hammond Robotics'in (Titanfall oyunlarındaki mega şirket) farklı farklı gezegenlerin kaynaklarını sömürmesi.

Yıl dönümünü kutlayan Apex Legends, onu bugünlere getiren hayranlarını da unutmadı. 4 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında oyuna giriş yapan her kullanıcı; 1. Yıl Sadık arması, 1. Yıl Origami Flyer, günün ilk maçı için 10.000 XP'ye sahip oluyor.

Bugün yayınlanacak olan Apex Legends Sezon 4 - Asimilasyon için oyunun hayranlarında ise meraklı bir bekleyiş bulunuyor.