Apex Legends'a 4. Sezonda İki Yeni Şampiyon Eklenebilir

Geçtiğimiz sene çıkış yapan ve önümüzdeki hafta 4. sezonuna girmeye hazırlanan Apex Legends, öyle görünüyor ki oyunculara bir sürpriz yapabilir. Dün akşamki geliştirici yayınını izleyen bazı dikkatli oyuncular, oyuna eklenecek iki şampiyon hakkında önemli bilgilere ulaştılar.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Apex Legends, geçen seneki çıkışından sonra popülerliğini artırmayı başardı. Şu anda 3. sezonunda olan oyunun 4. sezonuna dair bazı bilgiler de gelmeye başladı.

4. sezon hakkında söylenen onlarca şeyin ardından Respawn Entertainment, dün akşam gerçekleştirilen geliştirici yayınında yeni sezon hakkında bilgi verdi. Respawn Entertainment, oyuna her sezon olduğu gibi yeni bir şampiyon ekleneceğini söyledi.

Apex Legends'a iki şampiyon birden gelebilir:

Respawn, 4. sezonda yeni bir şampiyonla karşılaşacağımızı söyledi ancak bu şampiyon, oyuncuların tahminleri dışında bir şampiyona işaret ediyordu. Geliştirici şirket, oyuna oyuncuların beklediği Revenant yerine Forge’un ekleneceğini açıkladı.

Duyduklarınızdan yola çıkarak Apex Legends’a Revenant’ın gelmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz ancak bu şampiyon için hâlâ bir umut var. Oyuncular, EA’nın kendi sitesinde Revenant’ın tam modelini gösteren bir görsel keşfettiler. Reddit üzerinden paylaşılan görseli aşağıda görebilirsiniz.

Bununla birlikte Apex Legends oyuncuları Revenant’tan umudu kesmediler ve araştırmalarına devam ettiler. Oyuncular, bu gayret sonucunda bir başka ipucuna daha ulaştılar. Yine Reddit’te paylaşılan bir görselde Revenant’a ait olduğu iddia edilen bir detay yer aldı. Bu detay, dün akşamki yayından bir kesitti.

Revenant’ın Forge ile birlikte mi yoksa Forge’dan sonra mı oyuna ekleneceği konusuysa şu an belli değil ancak bildiğimiz bir şey var ki o da uzun zamandır oyuncuların beklediği şampiyon Revenant’ın oyuna ekleneceği gerçeği.

Apex Legends’ın 4. sezonu, oyunun birinci yaş günüyle aynı tarihe denk geliyor. Dolayısıyla yapımcı şirket, oyunun birinci yaş gününe girmesi şerefine oyunculara bir sürpriz yaparak Forge ve Revenant’ı aynı anda oyuna ekleyebilir. Elbette Revenant hakkında söylediğimiz her şey birer iddia olduğundan aksi bir durumda çok da şaşırmamak gerekiyor.