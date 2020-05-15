Apex Legends'ın Steam'e Geleceğini Gösteren Skin

EA'in sevilen battle royale oyunu Apex Legends'ın bu yıl Steam platformuna gelmesi bekleniyor. Oyunun dosyalarında yapılan incelemelerde, Valve'ın Portal oyununa dair bir referans keşfedildi.

EA birkaç yıl önce, yeni çıkan oyunlarını Steam'de yayınlamayı bıraktı ve kendi oyun platformu Origin'e odaklanmaya karar verdi. Respawn'ın battle royale oyunu Apex Legends da bu konuda bir istisna değil ve ücretsiz olmasına rağmen PC'de sadece Origin üzerinden oynanabiliyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında EA oyuncu ağları kıdemli başkan yardımcısı Mike Blank, şirketin bazı oyunlarının 2020 yılının bahar aylarında Steam'e taşınacağını söylemişti. Bu kapsamda çalışmalar yürüten veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan yeni sızıntılar, Apex Legends'ın Steam platformuna gelebileceğine işaret ediyor. Yine sızıntılara Respawn, oyunun Steam'e geçişini kutlamak için büyük bir oyun içi etkinliğe hazırlanıyor.

Apex Legends'ın dosyalarında Portal'dan izlere rastlandı

Sızıntıyı paylaşan kaynaklar, Apex Legends'ın dosyalarını incelediklerinde "v_charm_valve_potato" koduyla belirtilen, henüz oyuna gelmemiş bir silah süslemesi buldular. Silaha takılabilen bir aksesuar olan bu süsleme, Valve'ın Portal oyunlarındaki yapay zeka düşman GLaDOS'a referans veriyor gibi görünüyor. Valve'ın, yer çekimine meydan okuduğunuz bulmaca oyunu Portal 2'de GLaDOs bir patates piline dönüşüyordu.

Sızıntının zamanlaması, Mike Blank'ın işaret ettiği tarihi biraz aşıyor. Apex Legends'ta Sezon 5'in, önümüzdeki üç ay boyunca devam edeceği düşünüldüğünde oyunun Steam'e gelişi bir sonraki sezonla birlikte yaz aylarının sonuna denk gelebilir. Diğer yandan koronavirüs nedeniyle gecikme yaşanmış olması da mümkün. Maalesef sızıntılar, oyunun Steam'e ne zaman gelebileceği konusunda bir tahmin sunmuyor, ancak oyuncular bu değişim için çok beklemeyecekler gibi görünüyor.