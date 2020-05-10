Apex Legends’in 5. Sezonunda Yeni Silah Yok

Apex Legends oyununun geliştiricisi Respawn Entertainment’tan bir geliştirici, oyunun 5. sezonunda yeni bir silah olmayacağını doğruladı. 5. sezon yakında başlayacak.

Son yıllarda pek çok oyunda sezonlar mantığı olduğunu görüyoruz. Özellikle oynaması ücretsiz olan oyunlarda ilgiyi ve harcamaları canlı tutabilmek için oyun geliştiriciler sık sık yeni sezonlar hazırlıyor.

Apex Legends da sezonlara sahip oyunlardan bir tanesi. Oyunun 5. sezonu sadece birkaç gün sonra başlayacak. Yeni sezonda oyuna Loba adlı bir karakter, yeni PvE Sezonluk Görevleri ve keşfedilecek yeni bir bölge olan The Salvage eklenecek. Öte yandan bu sezon yeni silah görmeyeceğiz.

Respawn çalışanı doğruladı

Apex Legends’ın geliştiricisi olan Respawn Entertainment bünyesinde görev alan bir geliştirici olan Chad Armstrong, Twitter’da oyunun beşinci sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. İlk gönderisinde Loba’nın oyuna katıldığını, yeni PvE görevleri olduğunu ve eskiden Skulltown’un olduğu yerde dev bir krater bulunduğunu belirten geliştirici, daha sonra da bazı sorulara cevap verdi.

Yeni silahlar hakkında çok soru aldığını belirten Armstrong, bu sezon yeni silahlar gelmeyeceğini ifade etti. Bu açıklama oyuncuların bir kısmını hayal kırıklığına uğratmış olsa da firmanın bu kararı alması, yeni karakter ve harita varken oldukça normal.

İlk defa yeni silah yok

Öte yandan Apex Legends, her sezonda yeni bir silah ile geliyordu. Beşinci sezon bu anlamda bir ilki de yaşatmış olacak. Bu açıklama ayrıca geçmişte karşımıza çıkan Titanfall 2’deki Volt LMG’lerin oyuna ekleneceği söylentilerini de ayyuka çıkarmış oldu.

Volt LMG’lerin oyuna ekleneceği bilgisi veri madenciliğiyle ortaya çıkarılmış ve oyunun çıkışından bu yana beklenen bu silahların epik kaplamalarının da kodlarda yer aldığı ifade edilmişti. Haliyle oyuna bir noktada Volt LMG eklenme ihtimali hâlâ var ancak bu sezon olmayacak gibi gözüküyor.

Apex Legends hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynadınız mı? Seçme şansınız olsa yeni görevler ve haritayı mı yoksa yeni bir silahı mı seçerdiniz?