Yeni Etkinlik Sonrası Apex Legends Sunucuları Çöktü

Respawn Entertainment, Apex Legends'ın yeni etkinliği The First Piece'i geçtiğimiz salı günü duyurmuştu. Yeni sezon boyunca sürecek olan görevleri başlatacak olan bu etkinliğe şu an sunucuların çökmesi nedeniyle erişilemiyor.

Respawn Entertainment, Apex Legends için geçtiğimiz günlerde duyurduğu, 5. sezonu başlatacak olan yeni etkinliğiyle problemler yaşıyor. 'The First Piece' olarak adlandırılan bu yeni etkinlik, sezon boyunca sürecek ve güncellenecek bir göreve de ev sahipliği yapacak. Normalde oyuncular, bu yeni etkinliğin ismini seçerek girdikleri özel eşleştirme ekranıyla etkinliğe erişebilecekti fakat oyuncular ne zaman yeni bir oyun kurup 'Görevi Başlat' butonuna tıklasa oyun ekrandan gitmeyen bir "Eşleştiriliyor' ibaresi çıkarıyor ve ardından "Sunucu yeniden başlatılıyor" yazısı ekrana geliyor. Bütün oyuncuların yeni etkinlikte bu hatayı alıp almadığı henüz bilinmiyor fakat Apex Legends'ın Reddit başlığı tamamen, bu yeni etkinliğin barındırdığı görevi başlatamayan oyuncuların şikâyetleriyle dolmuş durumda. Neyse ki geliştirici firma Respawn Entertainment, bu sunucu hatalarının farkında. Etkinliğin yayınlanmasının ardından 1 saat sonra problemin farkına vardıklarını belirten Respawn Entertainment, olası çözümleri araştırdıklarını belirtti. Respawn Entertainment'tan açıklama geldi: Sorunun farkında olan ve çözüm arayan Respawn Entertainment, oyunun Twitter hesabı üzerinden de durumu özetleyen bir gönderi paylaştı. Gönderide, "Efsanelerin Dikkatine: Apex'i tüm platformlarda etkileyen bağlantı sorunlarının farkındayız ve bu sorunun kaynağını araştırıyoruz. Daha fazla bilgi edindikçe sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer veren firmanın bu soruna ne zaman çözüm bulacağı henüz belli değil. İLGİLİ HABER Apex Legends’ta Ekrana Kafa Attıracak ‘Hayalet Mermi’ Hatası Görülmeye Başladı Neyse ki oyuncular, bir sonraki etkinlik görevi açılmadan önce ilk görevi tamamlamak için hâlâ uzun bir zamana sahip. Apex Legends'a gelen 'The Broken Ghost' görev serisinden her hafta bir görev yayınlayacak ve görevler bütün sezon boyunca devam edecek. İlk görev, '5 Hazine Paketi'ni toplamış olan bütün oyunculara açık durumda fakat sorunun ne zaman çözüleceği kesin olmadığı için oyuncuların bu göreve ne zaman erişebileceği de belli değil. Serinin bir sonraki göreviyse 26 Mayıs tarihinde oyunculara ulaşacak.

Kaynak : https://www.polygon.com/2020/5/19/21263908/apex-legends-pve-mission-servers-down-connectivity-issue-matchmaking-first-piece

