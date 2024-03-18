Apex Legends Global Series şampiyonasının Kuzey Amerika finallerinde herkesi şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Büyük takımlardan 2 profesyonel oyuncu, maçlar sırasında hack'lendi.

Respawn ve Electronic Arts imzalı FPS türündeki battle royale oyun Apex Legends, epsor alanında da öne çıkan bir yapımdı. Öyle ki dünya çapında bu oyunu içeren büyük turnuvalar gerçekleştiriliyordu. Dün ise bu turnuvaların birinde herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı.

Apex Legends Global Series şampiyonasının bölgesel finalleri sırasında bazı profesyonel oyuncular hack’lendi. Ünlü oyuncuların saldırıdan etkilendiği anlar canlı yayınlara da yansıdı.

Apex Legeds, yaşananlardan sonra turnuvayı ertelendi

Bu yaşananların ardından endişelerden dolayı Apex Legends’tan Kuzey Amerika’da gerçekleştirilen finalleri erteleme kararı geldi. Electronic Arts’tan veya Respawn Entertainment’ten ne zaman devam edeceğine dair bir açıklama ise henüz gelmedi. Ayrıca riskin hâlâ devam edip etmediği de bilinmiyor.

Saldırı, iki büyük oyuncuya hile ekledi

*Genburten'ın hack'lendiği anlar. Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Pazar günü gerçekleşen saldırıdan büyük takımlarda yer alan iki dünyaca ünlü profesyonel espor oyuncusu etkilendi. Bu oyuncular Genburten ve ImperialHal idi. Oyun dünyasını şaşkına uğratan olay, finallerin oynandığı sırasında maçların ortasında gerçekleşti.

*ImperialHal'ın hack'lendiği anlar. Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Videolarda iki oyuncunun da hack’lendiği anları görebiliyorsunuz. Genburten, hack’lenmesi sayesinde oyuncuların hepsini duvarlar gibi engellere rağmen bile görebilmeye başlıyor. ImperialHal’a ise aimbot verildiği görülüyor. Yani saldırı, oyunculara hile getiriyor. “Herkesi görebiliyorum!” diyen Genburten, olayın hemen ardından maçtan çıkıyor. ImperialHal ise hedeflemeyi otomatikleştiren aimbot’a sahip olduğunu fark ettikten sonra bunu herkese habere veriyor. Bu maç da sonrasında yarıda kesiliyor.

Apex Legends oyuncularını kimin hack’lediği belli değil. Konu hakkında detaylı bir açıklama gelmese de saldırının hile karşıtı korumaları yoluyla olmuş olabileceği söylentileri var. Hile konusunda uzman olan bir hesap, saldırganın kodlarını direkt olarak oyuncuların bilgisayarı çalıştırmasını sağlayan bir RCE (uzaktan kod yürütme) güvenlik açığı bulmuş olabileceğini belirtti. Ayrıca oyuncuların sorun çözülene kadar uzak durmasını ve hesap şifrelerini değiştirmelerini de önerdi.