Apex Legends’a Gelecek Yeni Karakter ve Hikayesi Açıklandı

Karakterlerin Apex’ten önceki hayatlarını öğrendiğimiz ‘Stories from the Outlands’ serisinin yeni bölümü, oyuna gelecek yeni karakteri gösterdi. ‘Valkyrie’ isimli yeni karakter, Titanfall evreninde pilotluk görevini üstlenmiş. Kendisi, oyundaki karakterler arasında en fazla Titanfall evrenine bağlı olan karakter olacak.

Günümüzde en çok oynanan battle royale oyunlarından birisi olan Apex Legends, düzenli olarak yeni içeriklerle oyuncuları tutmaya ve yeni oyuncular kazanmaya devam ediyor. Oyunun geliştiricileri, bunu yalnızca oyun içinde değil, oyun dışında paylaştıklarıyla da yapıyorlar. Apex Legends dünyasının içine indiğimiz, birçok oyuncunun ilgisini çeken içeriklerden ‘Stories from the Outlands’, bugün yeni bir bölüme kavuştu.

Oyundaki karakterlerin geçmişini ve bu dünyaya nasıl geldiklerini öğrendiğimiz kısa animasyon serilerin yeni bölümündeyse bu kez yepyeni bir karaktere yer verildi. ‘’Valkyrie’ ismiyle tanıyacağımız karakter, oyunun temeli olan Titanfall evreninde bir pilotmuş. Kendisinin ‘Apex Games’e gelmesiyse pek kolay olmamış.

Titanfall evreninin içinden gelen karakter:

Valkyrie’nin babası, bir zamanlar Northclass sınıfı bir Titan’ın pilotuymuş. Fakat baba, animasyonda görmediğimiz bir nedenden dolayı hayatını kaybetmiş. Valkyrie’yse babasının ölümü hakkında Titanfall 2’den tanıdığımız Kuben Blisk’i suçluyor. Gerçek ismi ‘Viper’ olan Valkyrie ve babası, daha önceden Kuben’le tanışıklarmış.

Sonuç olarak Valkyrie, babasının intikamını almak için Blisk’in peşine düşüyor ve buluyor. Fakat Blisk, babasının yaptığı şeyle doğan riskleri bildiğini söylüyor. Blisk, babasının kızının mirasının daha iyi olmasını istediğini belirttikten sonra Viper bir anlık tereddüt yaşıyor ve Blisk’e yeni isminin Valkyrie olduğunu söyleyerek Apex Games’e girmeye hazırlanıyor.

Apex Legends’ın yeni karakterini aslında daha önce duymuştuk. Oyunun verilerini inceleyenler, ‘Valk’ isimli bir karakterin oyunda yer alacağını ortaya çıkarmışlardı. Karakterin oyunda ‘Valk’ olarak mı yoksa ‘Valkyrie’ olarak mı anılacağını karakteri oynadığımızda göreceğiz. Ayrıca bu karakterin Titanfall evrenine en yakın olan karakter olduğunu belirtmeden geçmeyelim.