APP Plakalara Yönelik Alınan Kararda Geri Adım Atıldı: Cezalar da İptal Edilecek!

APP plakalara yönelik tartışmalara neden olan uygulamada geri adım atıldı. Bu doğrultuda 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar da iptal edildi.

Standart dışı araç plakalarıyla ilgili tartışmalara neden olan uygulamada geri adım atıldı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni karar doğrultusunda 27 Şubat’tan itibaren kesilen tüm “standart dışı plaka” cezaları iptal edildi.

Daha önce yapılan düzenlemeyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere uymayan plaka kullananlara verilen idari para cezalarının artırılması planlanmıştı ancak plaka değiştirme işlemleri sırasında oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle uygulamada değişikliğe gidildi.

Denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme amaçlı sürdürülecek

İçişleri Bakanı’nın talimatıyla standart dışı plakalarla ilgili denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar ceza yerine rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı açıklandı.

Bu süreçte vatandaşların plaka işlemlerini rahatça tamamlaması amaçlanıyor.

TŞOF mühürlü plakalara ceza yok

Yeni uygulamaya göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakalar, standart dışı olsa bile cezaya konu edilmeyecek ancak vatandaşın bu plakalar üzerinde sonradan ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkisiz yerlerde basılan sahte plakaları kullananlara ise 140 bin TL ceza kesilmeye devam edecek.

27 Şubat’tan sonra yazılan cezalar silindi

Yeni karar kapsamında kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak 27 Şubat’tan sonra kesilen tüm standart dışı plaka cezaları da iptal edildi. Böylece birçok sürücünün aldığı cezalar geçersiz sayılmış oldu.