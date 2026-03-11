Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

APP Plakalara Yönelik Alınan Kararda Geri Adım Atıldı: Cezalar da İptal Edilecek!

APP plakalara yönelik tartışmalara neden olan uygulamada geri adım atıldı. Bu doğrultuda 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar da iptal edildi.

APP Plakalara Yönelik Alınan Kararda Geri Adım Atıldı: Cezalar da İptal Edilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Standart dışı araç plakalarıyla ilgili tartışmalara neden olan uygulamada geri adım atıldı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni karar doğrultusunda 27 Şubat’tan itibaren kesilen tüm “standart dışı plaka” cezaları iptal edildi.

Daha önce yapılan düzenlemeyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere uymayan plaka kullananlara verilen idari para cezalarının artırılması planlanmıştı ancak plaka değiştirme işlemleri sırasında oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle uygulamada değişikliğe gidildi.

Denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme amaçlı sürdürülecek

2

İçişleri Bakanı’nın talimatıyla standart dışı plakalarla ilgili denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar ceza yerine rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı açıklandı.

Bu süreçte vatandaşların plaka işlemlerini rahatça tamamlaması amaçlanıyor.

TŞOF mühürlü plakalara ceza yok

2

Yeni uygulamaya göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakalar, standart dışı olsa bile cezaya konu edilmeyecek ancak vatandaşın bu plakalar üzerinde sonradan ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkisiz yerlerde basılan sahte plakaları kullananlara ise 140 bin TL ceza kesilmeye devam edecek.

27 Şubat’tan sonra yazılan cezalar silindi

Yeni karar kapsamında kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak 27 Şubat’tan sonra kesilen tüm standart dışı plaka cezaları da iptal edildi. Böylece birçok sürücünün aldığı cezalar geçersiz sayılmış oldu.

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026 APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026
Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com