Apple, Türkiye'deki App Store'da Fiyatların Ucuzladığını Açıkladı: İşte Nedeni!

Apple, 9 ülkede App Store fiyat politikalarında değişikliklere gittiğini açıkladı. Aralarında Türkiye de bulunuyor. Dijital hizmet vergisine gelen indirim, App Store'a yansımaya başladı.

Apple, dünya çapında milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılan App Store uygulama mağazasında her ülkenin kurallarına göre farklı politikalar sergiliyordu. ABD’li teknoloji devi, şimdi de bu konuda bir açıklama yaptı. Şirket, belli ülkelerdeki kural değişiklikleri nedeniyle App Store’da değişikliklere gittiğini açıkladı.

Apple’ın yaptığı değişiklikler, App Store’da uygulanan ücretleri etkileyecek. Şirket, toplamda 9 ülkede değişiklik yaptığını ve tüm bu değişikliklerin dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye’de vergi oranı düşürüldü

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’de uygulanan dijital hizmet vergisinde yapılan değişikliklerin ardından App Store fiyat politikaları güncellendi. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere dijital kazançlardan alınan “Dijital Hizmet Vergisi” Cumhurbaşkanı tarafından alınan ve Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla düşürülmüştü.

Kararda, normalde %7.5 olan verginin 2026 yılında %5 olarak uygulanacağı, 2027’de ise %2.5’e düşürüleceği açıklanmıştı. Apple da resmî açıklamasında ülkemizdeki verginin %5’e düşürüldüğünü ve bu düşüşün fiyatlara yansıyacağını açıkladı. Yani artık App Store’da daha düşük vergi oranı sayesinde daha uygun fiyatlar göreceksiniz.

Ülkelerde yapılan tüm değişiklikler şu şekilde: