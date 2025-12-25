Dijital Hizmet Kazançlarından Alınan Dijital Hizmet Vergisi Oranı Düşürüldü!

Dijital ortamlardan sunulan hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan "dijital hizmet vergisi" oranlarında değişikliğe gidildi. Vergi oranı yeni yılda ve bir sonraki yılda düşecek.

Türkiye’de birçok farklı konuda vergiler bulunuyor. Dijital hizmetler de bunlardan biri. Öyle ki dijital ortamlarda hizmet sunmak veya bu hizmetlere aracılık etmek suretiyle elde edilen kazançlardan tahsil edilen vergiye “dijital hizmet vergisi” ismi veriliyordu. Bu vergi oranı normalde %7.5’ti.

Ancak bugün Cumhurbaşkanı tarafından alınan yeni bir karar ile dijital hizmetlerden alınan dijital hizmet vergisi oranında değişikliklere gidildi. 2026’da ve 2027’de vergi oranının düşürüleceği açıklandı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

2026’da %5’e, 2027’de %2.5’a düşürülecek

Resmî Gazete’de yayımlanan kararara göre normalde %7.5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren** %5 seviyesine düşürülecek**. 1 Ocak 2027’de ise bu oran %5’ten** %2.5’a indirilecek**. Yani önümüzdeki 2 yeni yıl boyunca vergi oranında azaltılma göreceğiz.

Bu karar, dijital ortamlarda verilen hizmetlerden veya bu hizmetlere aracılık ettiklerinde kazanılan gelirlerden daha az vergi ödeneceği anlamına geliyor. Bu yüzden dijital hizmet veren kişiler veya işletmeler için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2027’deki %2.5’luk oran şu anki %7.5’tan 3 kat daha az olması nedeniyle dikkat çekici.