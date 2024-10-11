Apple'ın 16 yıl önce MacBook'larıyla birlikte piyasaya sürdüğü ürünü bugün itibarıyla artık üretilmiyor.

Apple'ın 2008 yılında piyasaya sürdüğü harici CD/DVD sürücüsü olan SuperDrive, 16 yıllık bir serüvenin ardından tamamen piyasadan çekiliyor.

SuperDrive için birkaç ay önce ABD'deki Apple'ın çevrim içi mağazasında stokların tükendiği bildirilmişti. Şu anda dünya genelindeki tüm Apple mağazalarında da ürünün stoklarda olmadığı veya mevcut olmadığı görülüyor. İddialara göre Apple 16 yılın ardından SuperDrive'ın üretimini artık durdurma kararı almış durumda.

SuperDrive ne işe yarıyordu?

SuperDrive, ilk olarak dâhili CD/DVD sürücüsüne sahip olmayan orijinal MacBook Air modeliyle birlikte tanıtılmıştı. Cihaz, kullanıcıların CD ve DVD'lerini oynatmalarını veya yazmalarını sağlayan pratik bir çözümdü.

O dönemde Apple’ın ürün yelpazesinde optik sürücüsü olmayan dizüstü bilgisayarlar yaygınlaşmaya başlamıştı ve SuperDrive bu boşluğu dolduruyordu. USB-A bağlantısına sahip olması, modern cihazlarla kullanımı zorlaştırmış olsa da SuperDrive uzun süre Apple'ın en dayanıklı aksesuarlarından biri olarak raflardaki yerini korudu.

Ancak günümüzde CD/DVD sürücüleri giderek daha niş bir ürün hâline geldi. Dijital medyanın yükselişiyle birlikte fiziksel disk kullanımında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu da Apple'ın SuperDrive üretimini durdurmasındaki ana neden olarak görülüyor.

Peki siz daha önce SuperDrive kullanmış mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.