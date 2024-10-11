Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın akıllı yüzük projesine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Mark Gurman'a göre Apple'ın akıllı yüzük planı bulunmuyor.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde; ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın akıllı yüzük üzerinde çalıştığı iddialarından bahsetmiştik. İddiaya göre Apple'ı Samsung'a bir alanda daha rakip yapacak yüzük, 2026 yılı gibi gelecekti.

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, bu iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Deneyimli Apple analistine göre şirketin akıllı yüzük geliştirmek gibi bir planı bulunmuyor. En azından şimdilik.

Apple, konuyu geçmişte tartıştı

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Apple mühendislerinin bir akıllı yüzük girişimini tartıştıklarını gözler önüne sermişti. Hatta Apple'ın endüstriyel ekibi, bunun Apple Watch'a kıyasla uygun fiyatlı bir ürün olması açısından iyi olacağını söylemişti. Ancak mühendislerden bu konuyla ilgili bir hamle gelmediği söyleniyor.

Apple'ın akıllı yüzük iddiaları ile ilgili detaylı bilgi için:

Tabii tüm bunların birer iddia olduğu gerçeğini de unutmayalım. Aslına bakacak olursak Apple, geçmiş dönemlerde bir akıllı yüzük için patent almıştı. Ancak konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmamıştı. Hâl böyle olunca Apple'ın akıllı yüzük projesini masada tuttuğunu ancak bir adım atıp atmayacağını zamanla göreceğimizi söyleyebiliriz.