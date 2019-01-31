Apple, 2019 Model iPhone'larda USB Type-C Kullanacak

Üç arka kamerası olması beklenen yeni iPhone modellerinin bu yıl tanıtılması bekleniyor. Israrlara dayanamayan Apple, geleneksel "Lightning" girişi yerine USB Type-C'ye yöneliyor.

Yıllarca düzenli bir şekilde büyüyen Apple, son dönemde oldukça düşük satış rakamlarıyla boğuşuyor. Son çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 daha az gelir elde eden Apple'ın geleceği tehlike altına girmek üzere.

iPhone XS, XS Max ve XR, müşterileri telefonlarını yenilemeye ikna etmekte başarısız oldu. Bu nedenle de firmanın büyük yenilikler yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bloomberg’in haberine göre, bir sonraki iPhone modellerinde Apple'ın geleneklerini terk ettiğini göreceğiz.

Şimdiki iPhone modellerinde yalnızca öne bakan kameralarda FaceID özelliği var. Yeni güncelleme ile kameralar, mesafe ve derinlikleri lazer yardımıyla ölçebilir hale gelecekler. Bu sayede iPhone’ların artırılmış gerçeklik uygulamaları ve özellikleri daha da gelişecek.

Apple ayrıca klasik elektrik girişini USB-C giriş ile değiştirecek. Bu sayede yeni nesil iPhone telefonları üçüncü parti cihazlarla ya da farklı şarj aletleriyle kullanmak mümkün olacak.

Bloomberg’in haberinde ayrıca şu söylentilere de değinildi:

Apple yeni, daha düşük maliyetli 10 inçlik bir iPad çıkaracak.

Firma, en son 2015’te yeni bir versiyonunu çıkardığı iPad Mini’nin yeni versiyonunu bu yıl piyasaya sürecek.

iOS13’ün karanlık modu olacak.

iPad kullanıcıları, iOS13’te tek uygulama içerisinde birden fazla sekme açma şansına sahip olacak. (Google Chrome sekmeleri gibi.)

iOS13’te 2 yeni abonelik servisi olacak: Apple dergiler ve orjinal video içerikler.

Apple'ın planları netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.