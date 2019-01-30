Tayvan merkezli teknoloji şirketi Foxconn, Wisconsin'de yer alan kampüsünü, imalathaneden araştırma merkezine çeviriyor.

Foxconn Technology Group, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Wisconsin kampüsünün odak noktasını mavi yakalı üretimden bir araştırma merkezine kaydırdığını söyledi. Firma ayrıca 13 bin kişilik iş imkanı sunmayı da devam ettirecek. Apple’ın ana tedarikçisi konumundaki Foxconn, ayrıca Çin’in de en büyük işvereni.

Foxconn Çarşamba günü yaptığı açıklamada, verdikleri taahhütlerin devam ettiğini, 13 bin kişilik istihdam oluşturulacağını ve Wisconsin’e uzun vadeli yatırımlar yapılacağını söyledi. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, proje kapsamında 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını söylerken Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu tarz bir yatırım miktarı kullanmadı.

Foxconn, tüm bunların yanı sıra Wisconsin’deki yatırımlarının temelini genişleteceğini söyledi. Yapılacak geliştirmenin kapsamında ise gelişmiş endüstriyel internet teknolojilerinin araştırmaları ve yüksek teknolojili uygulama araştırmalarının yer alacağını ifade etti.

Tayvan merkezli şirketin 1,86 milyon metre karelik Wisconsin kampüsü, birçok üründe kullanılacak yeni nesil sıvı kristal ekran panelleri üretecek ilk Kuzey Amerikalı üretim tesisi olacak.