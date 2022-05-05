Apple, 3 Metrelik Thunderbolt 4 Pro Kablosunu Satışa Sundu

Apple, fiyatıyla ciddi tartışmalara yol açan Thunderbolt 4 Pro kablosunun 3 metrelik versiyonunu satışa sundu. Ülkemizde de listelenen fakat henüz gönderimi başlamayan kablonun fiyatı da yine ayrı bir tartışma başlattı. Peki Apple'ın Thunderbolt 4 Pro kablosu neden bu kadar pahalı?

Apple’ın ücretleriyle uzun süredir tartışma konusu olan Thunderbold kablolarının en son nesli Thunderbolt 4 Pro, bugün Apple için rakiplerine göre avantaj sağlayacak bir versiyona kavuştu. Şirket, bugüne kadar sadece 1,8 metre uzunluk seçeneğiyle satılan Thunderbolt 4 Pro kablosunun 3 metrelik modelini satışa sundu.

Tabii ki özellikle profesyonel seviyede kullanıcılara hitap eden bu kablonun fiyatı, Apple’ın profesyonellere hitap eden ürünleriyle paralel şekilde cep yakan cinsten oldu. Yeni 3 metrelik Thunderbolt 4 Pro kablosu, yurt dışında 159 dolar, Türkiye’de ise 2.699 TL’lik fiyat etiketiyle listelendi.

Apple, 3 metrelik modelle piyasada şimdilik 'tek' seçenek oldu

Fiyatı nedeniyle halihazırda ‘değer mi?’ tartışmalarının öznesi olan Thunderbolt 4 Pro, 1,8 metrelik seçeneğiyle 130 dolara (2.219 TL) satılıyordu. Apple’ın üçüncü taraf rakipleriyse bu kabloyu daha ucuz fiyatlardan satıyorlardı. Fakat Apple, kablonun 3 metrelik modelini de piyasaya sürerek şimdilik rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. 3 metrelik Thunderbolt 4 Pro'nun ülkemizde ne zaman gönderimine başlanacağıysa henüz bilinmiyor.

Apple'ın rakibi ve çok daha ucuz olan üçüncü taraf üretim Thunderbolt 4 Pro kabloları yüksek oranda tercih edilse de Apple, bu kablolarda 2 metre sınırını da aşmayı başardı. Yakın geçmişe kadar Thunderbolt 4 sinyalinin 2 metrenin üzerinde uzunluklarda aynı kalitede taşınması mümkün olmazken, Apple bunu mümkün kılmayı başardı. Tabii üçüncü taraf rakiplerin de çok yakında üç metrelik modelle çıkış yapmasını bekleyebiliriz.

Peki, Thunderbolt 4 Pro kablosunu bu kadar pahalı yapan şey ne?

Thunderbolt 4 Pro, özellikle en üst düzey görüntü kalitesiyle iş yapmak zorunda olan profesyoneller için vazgeçilmez seçeneklerden birisi durumunda. Kablo, 40 gigabite kadar veri aktarımı, 8K çözünürlüklü görüntü ve 100 W güç iletimi sunuyor. Özellikle Apple’ın Studio Display ve Pro Display XDR ekranları, Thunderbolt 4 Pro kablosuyla tercih edilebiliyor (Tabii bu ekranların sırasıyla 5K ve 6K olduğunu belirtelim). Dolayısıyla bu kablonun parası bol olup en iyi görüntü kalitesini sorunsuz görmek isteyenler haricinde standart kullanıcılar için olmadığını rahatlıkla belirtebiliriz.