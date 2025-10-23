Apple, Önümüzdeki 3 Yıl Boyunca Yepyeni iPhone Tasarımları Tanıtacak

Apple'ın önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl yepyeni bir iPhone tasarımı tanıtacağı iddia edildi. İşte Apple hayranlarını heyecanlandıracak o tasarımlar.

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasından daha çok kısa bir süre geçmiş olsa da şimdiden kullanıcıları bir sonraki iPhone modellerini merak etmeye başladılar. Kore’den gelen yeni bir iddia ise bu konuda heyecanlandırıcı bilgiler sunuyor. Öyle ki iddiaya göre Apple, iPhone’larda çok büyük yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İddiada, önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl yepyeni bir iPhone tasarımıyla karşılaşacağımız öne sürüldü. Yani 2026, 2027 ve 2028’de çıkan iPhone’larda daha önce görülmemiş tasarımsal yenilikler yer alacak.

2 katlanabilir telefon ve 20. yıla özel iPhone geliyor

İlk olarak 2026 yılında gelecek yeni iPhone tasarımından bahsedelim. Bu cihaz, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u olarak sunulacak ve Samsung Galaxy Z Fold benzeri yatay katlanan bir yapıya sahip olacak. Telefonda 5,5 inç ve 7,8 inçlik LTPO+ OLED ekranlar olmasını bekliyoruz. Ayrıca kırışma sorununu ortadan kaldıracağı da söylentiler arasında.

Bir sonraki model ise 2027’de çıkış yapacak olan **20. yıl özel iPhone’**u olacak. Bu özel tasarım iPhone’da tamamen çerçevesiz bir ekran bekleniyor. Yani kenarlarında neredeyse hiçbir şey olmayan, tamamen ekrandan oluşan bir iPhone olması muhtemel. OLED ekran kullanılacağını da belirtelim.

2028’de ise şirketin bir sonraki katlanabilir telefonunu göreceğiz. Bu telefon, Samsung Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanan bir yapıya sahip olacak. Kompakt ve hafif bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Bu cihaz hakkında maalesef öyle çok detay yok.

Ortaya atılan iddialar bu şekildeydi. Ne kadarının doğru çıkacağını bilmiyoruz ancak daha önceki iddiaları desteklediğini söyleyebiliriz. Eğer hepsi doğruysa önümüzdeki birkaç yıl Apple sevenler için dolu dolu geçecek gibi görünüyor.