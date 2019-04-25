Apple, 5G Destekli iPad Pro'lar Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın en güvenilir analistine göre şirket, iPad Pro'larda ilk defa Likit Kristal Polimer (LCP) soft board'larını kullanarak 5G'nin temellerini atmaya hazırlanıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple'ın kullanması beklenen Likit Kristal Polimer soft board'lar (esnek anakart), iPad Pro'ların daha iyi kablosuz bağlantı sunabilmesine olanak tanıyacak. Tabii 5G teknolojinin 2021 yılından önce gelmeyeceğini söylemekte de fayda var.

TF Uluslararası Menkul Kıymetler analisti Ming-Chi Kuo, bugün yatırımcılara yaptığı konuşmada, 5G desteği sunan LCP'li iPad Pro'ların 2019'un son çeyreğinde ya da 2020'in başında seri üretime geçeceğini söyledi.

Şu anda da olduğu gibi 11 inç ve 12,9 inçlik ekranlara sahip olacak olan tabletler dış tarafta çok fazla değişiklik göstermeyecek olsa da, iç tarafta ciddi farklılıklar bulunduracak. LCP soft board'ların sunduğu yapısal esneklik, Apple'ın cihaza daha fazla bileşen bağlamasına izin verecek.

Bu bileşenlerden en ilgi çekeninin 5G modem olacağı, aynı zamanda esnekliğin de sinyal kaybını azaltıp ağ performansını artırmaya yardımcı olacağı söylenenler arasında. Macbook'ların 1 gigabit internet sunmadığı düşünülünce iPad'lerin 5G hızlarına sahip olması, bunları Macbook yerine geçecek cihazlar haline getirmede önemli bir adım olabilir