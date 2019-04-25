Apple'ın Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil projesinde çalışan ekip, elektrikli ve hibrit araçlar için özel olarak tasarlanmış termal yönetim sistemleri ile ilgili bir patent başvuru yayımladı.

Apple, patent başvurusunda elektrikli ve hibrit araçların hem ekonomik hem de çevre dostu olmasından dolayı oldukça popüler bir hale geldiğini belirtti. Araç aküsü ve şarjı teknolojilerindeki sınırlamalar sebebiyle tüketici talebi şu an için karşılanamıyor. Bu durum da başta araç termal yönetimi konusu olmak üzere daha verimli güç yönetim sistemlerine olan ihtiyacı artırıyor.

Geleneksel elektrikli ve hibrit araçlar, araç termal yönetimi için genellikle bağımsız özel sistemler kullanıyor. Bu sistemler, daha fazla güç tüketip daha az verimli olmalarının yanı sıra araca daha fazla ağırlık ve maliyet ekliyor.

Apple'ın buluşunun yegane amacıysa yeni üretilecek elektrikli ve hibrit araçlardaki bu olumsuz faktörlerin üstesinden gelebilmek.

Apple'ın buluşu termal yönetim sistemlerini kapsıyor

Apple'ın buluşu, elektrikli ve hibrit araçlar için termal yönetim sistemlerini kapsıyor. Sistem; bir soğutucu alt sistem, bir ısıtma döngüsü, bir soğutma döngüsü, bir batarya döngüsü ve bir güç aktarma sistemi döngüsünden oluşuyor.

Buluşun en dikkat çekici özelliklerinden biriyse sistemin modüler olması. Sistem, modüler yapısı sayesinde diğer araç alt sistemlerine etkin bir şekilde bağlanabilmesi için bir araç montaj tesisine veya sistem entegratörüne bir ünite olarak teslim edilebiliyor. Buluşun bir diğer yönü olarak sıvı soğutmalı gaz soğutucusu kullanan bir termal yönetim ısıtma alt sistemi veya döngüsünden de bahsediliyor.

Apple'ın bugün ABD Patent Ofisi tarafından yayımlanan 20190118610 numaralı patent başvurusu ilk olarak 2018 yılının 3. çeyreğinde dosyalandı. Bunun bir patent başvurusu olduğu düşünüldüğünde, böyle bir ürünün pazara ne zaman çıkacağı şu anda bilinmiyor.