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Apple, 768 GB RAM'li M5 Ultra İşlemcili Mac Studio Tanıtmaya Hazırlanıyor

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Apple'ın yeni nesil Mac Studio modeliyle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. M5 Ultra işlemci, 768 GB'a kadar birleşik RAM ve profesyonel kullanıcılara yönelik güçlü donanım seçenekleriyle gelmesi beklenen masaüstü bilgisayarın 2026'da tanıtılabileceği konuşuluyor.

Apple, 768 GB RAM'li M5 Ultra İşlemcili Mac Studio Tanıtmaya Hazırlanıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, profesyonel kullanıcıları hedefleyen Mac Studio serisini yeni bir modelle güncellemeye hazırlanıyor olabilir. Bloomberg kaynaklı yeni bir iddiaya göre şirket, M5 Ultra işlemciden güç alan yeni Mac Studio üzerinde çalışıyor. Üstelik bu model, yalnızca işlemcisiyle değil, sahip olabileceği devasa bellek kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, yeni Mac Studio'da tam 768 GB birleşik RAM desteğini test ediyor. Eğer bu konfigürasyon satışa sunulursa şirket bugüne kadar geliştirdiği en yüksek bellek kapasiteli Mac modellerinden birini kullanıcılarla buluşturmuş olacak. Ancak bu seçeneğin nihai üründe yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Apple'ın en güçlü masaüstü Mac'i olabilir

Yeni Mac Studio'nun kalbinde yer alması beklenen M5 Ultra işlemcisinin yaklaşık 36 CPU çekirdeği ve 80 GPU çekirdeği ile geleceği iddia ediliyor. Kâğıt üzerinde GPU tarafında büyük bir sıçrama görünmese de Apple'ın yeni nesil mimarisi sayesinde özellikle yapay zekâ, video düzenleme, 3D modelleme ve yazılım geliştirme gibi profesyonel iş yüklerinde daha yüksek verimlilik sunması bekleniyor.

Apple'ın bu modeli aslında daha erken tanıtmayı planladığı ancak bellek çipi tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışları nedeniyle takvimin ertelendiği belirtiliyor. Bu yüzden şirketin yeni Mac Studio'yu yılın ilerleyen dönemlerinde, hatta ekim ayında duyurabileceği konuşuluyor. Ancak Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Fiyatı cep yakabilir

768 GB RAM kulağa etkileyici geliyor ancak bunun ciddi bir maliyeti de olabilir. Apple'ın kısa süre önce Mac serisinde yaptığı fiyat artışlarının ardından mevcut 96 GB RAM'li Mac Studio'nun fiyatı 5.299 dolara yükselmişti. Bu nedenle en üst donanım seçeneğinin 10.000 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Apple'ın gerçekten 768 GB RAM'li bir Mac Studio sunup sunmayacağını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak iddialar doğru çıkarsa şirket, profesyonel içerik üreticileri ve yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için bugüne kadarki en iddialı masaüstü Mac modellerinden birini piyasaya sürmüş olacak.

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