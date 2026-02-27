HUAWEI’İN EN İYİ AKILLI SAATİ | HUAWEI WATCH ULTIMATE 2 İNCELEMESİ

Dünyanın ilk herhangi bir ek aparata ihtiyaç duymadan 150 metreye kadar dalgıç iletişimi özelliği sunan amiral gemisi akıllı saati Huawei Watch Ultimate 2'yi inceliyoruz!

Huawei'in yeni premium akıllı saati Watch Ultimate 2, üst segment akıllı saatlerde görmeye alıştığımız sağlık ve egzersiz takibi özelliklerini bize sunmakla beraber ikonikleşmiş klasik saatlerin izlerini taşıyan tasarımı ve dalış, doğa sporları gibi zorlu branşlar için geliştirilmiş özel egzersiz modlarıyla öne çıkıyor. İçindeki Dalış Modu ile dalış takibi ve dalgıç iletişimi özelliklerini sunarken Rota Çizme özelliğiyle birlikte de doğa sporlarıyla uğraşanlar için kolaylaştırıcı uygulamalar sunuyor. Ayrıca Yüksek Rakım Adaptasyonu ve Sağlık Özeti özellikleriyle de sağlık takibini oldukça basitleştiriyor.

Tüm özellikleri aktiften 3 güne kadar kullanım sunan Huawei Watch Ultimate 2, pil tasarrufuyla birlikte 11 güne kadar kullanım sunuyor ve 1.5 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekranı ve HarmonyOS işletim sistemiyle keyifli bir kullanım sunuyor.

Huawei Watch Ultimate 2 ile ilgili tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler!