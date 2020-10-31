Apple, Ekim 2020 tarihinden önce üretilen AirPods Pro kablosuz kulaklıkların ses sorunları için ücretsiz değişim programı başlattı. Eğer kullanıcıların kulaklıklarında herhangi bir sorun tespit edilirse sağ / sol veya her iki kulaklık teki de ücretsiz olarak değiştirilecek.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki yıl içerisinde yeni nesil AirPods kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. İddiaya göre şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısında üçüncü nesil AirPods'u, yılın ikinci yarısında ise AirPods Pro 2'yi piyasaya sürecek. Ancak bunun öncesinde şirket, mevcut nesil AirPods Pro'larda ses sorunları yaşayan kullanıcılar için resmi değişim programı başlattı.

Resmî web sitesi üzerinde bir destek sayfası açan teknoloji devi, sayfada AirPods Pro birimlerinin küçük bir yüzdesinin ses sorunları yaşayabileceğini söylüyor. Şirket, bu sorunlardan etkilenen birimlerin Ekim 2020 tarihinden önce üretildiğinin de altını çiziyor.

Ses sorunlarından etkilenen AirPods Pro'larda görülen problemler neler?

Web sitesinde yer alan bilgilere göre ses sorunlarından etkilenen bir AirPods Pro'larda aşağıdaki problemlerden biri veya birkaçı görülebilir:

Cızırtılı / Statik Sesler - Gürültülü ortamlarda, egzersiz yaparken veya telefonda konuşurken artan cızırtılı veya statik sesler.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Beklendiği Gibi Çalışmıyor - Bas seslerinde kayıp, arka plan seslerinde artış. Örneğin sokak veya uçak gürültüsü.

Şirket, yukarıdaki problemlerden herhangi birinden veya birkaçından etkilenen AirPods Pro'lara (sol, sağ veya her iki tek) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından ücretsiz olarak hizmet verileceğini, başka hiçbir AirPods modelinin bu programın parçası olmadığını söylüyor.

Bu sorunlardan birini yaşayan kullanıcıların, herhangi bir Apple bayisine veya yetkili servise gitmesi ya da Apple Destek ile iletişime geçmesi gerekiyor. Kulaklıklar incelendikten sonra herhangi bir sorun tespit edilirse Apple, kulaklıkların ücretsiz olarak değiştirileceğini de garanti ediyor.