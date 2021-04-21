Apple, yalnızca iPhone telefonlarla kullanılabilen nesne bulma aracı AirTag'i dün resmen tanıttı. Apple, AirTag'in Android telefonlar ile kullanılmasına izin vermiyor olsa da kayıp bir AirTag'i bulabilmek için Android telefonlardan yardım alınmasına izin veriyor.

Apple, dün akşam gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile birlikte, aylardır sızıntılara konu olan ve aslında geçtiğimiz ekim ayında iPhone 12 modelleri ile birlikte tanıtılması beklenen nesne takip aracı AirTag'i resmen tanıttı.

AirTag, Apple ürün ekosisteminin bir parçası olduğundan kullanabilmek için iOS ile çalışan bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. Ancak görünen o ki Apple, kayıp bir AirTag'i bulabilmek için iOS ile çalışmayan cihazlardan da yarım almakta bir sakınca görmüyor.

Resmi web sitesinin ABD sürümünde yeni bir destek sayfası yayınlayan Apple, kaybolan bir AirTag'in nasıl bulunabileceğini açıkladı. Açıklamadaki en dikkat çeken ifadelerden biri ise kayıp AirTag'in bir iPhone'un yanı sıra NFC destekli "herhangi" bir akıllı telefon tarafından bulunabilecek olmasıydı.

Apple'ın açıklamasına göre sahipsiz(!) bir AirTag bulduğumuzda iPhone ya da NFC destekli herhangi bir akıllı telefonu AirTag'in beyaz tarafına dokundurduğumuzda AirTag'in seri numarası da dahil olmak üzere ürün ile ilgili bilgiler sunan bir web sitesi açılıyor.

Eğer AirTag'in sahibi, ürünü kayıp olarak bildirdiyse söz konusu internet sitesinde AirTag'in sahibi ile nasıl iletişime geçebileceğiniz konusunda bilgiler yer alacak. Apple, sitesinde açık bir şekilde "Kayıp Modu mesajını iPhone veya Android gibi NFC özellikli herhangi bir akıllı telefonda görüntüleyebilirsiniz" ifadelerine yer veriyor.

Anlaşılan o ki Apple, AirTag'i iPhone kullanıcılara özel bir "yardımcı" olarak geliştirmiş olsa da kaybolduğu takdirde hangi işletim sistemi tarafından desteklendiğinin bir önemi olmayacağının farkında. AirTag, Türkiye'de de satışa sunulacak ancak Apple, henüz bir çıkış tarihi açıklamış değil.