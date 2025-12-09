Tümü Webekno
iPhone 18 Pro Hakkında Müthiş İddia: 5 Yıllık Samsung Telefona mı Benzeyecek?

iPhone 18 Pro hakkında gelen yeni bir sızıntı, telefonda Face ID'nin ekran altına taşınabileceğini öne sürdü. Bu da cihazın Dinamik Adası'nda büyük değişiklikler olabileceğinin göstergesi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her sene olduğu gibi önümüzdeki yılın eylül ayında da yepyeni iPhone modelleriyle karşımıza çıkacak. iPhone 18’in çıkışına daha aylar olsa da şimdiden cihazlar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Çin’den gelen yeni sızıntı ise telefonlarda heyecan verici değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

Smart Pikachu isimli daha önce doğru çıkan bilgiler paylaşan Weibo kullanıcısının tedarik zincirinden edindiği bilgilere göre Apple, yıllardır konuşulan bir ekran değişikliğini iPhone 18 Pro modelinde yapmayı planlıyor. Buna göre telefonda Face ID, ekran altına yerleştirilecek.

iPhone 18 Pro’da ekran altı Face ID bulunacak!

dynamic

Gelen bilgilere göre Apple, TrueDepth sisteminin kızılötesi sensörlerinin panelden bozulma olmadan geçmesini sağlayacak bir yol sunacak yepyeni bir özel cam tasarımını test etmeye başladı. Bu cam, sensör dizisinin üzerinde yerelleştirilmiş bir bölgede IR iletimini seçici olarak iyileştirmek için mikro delikli veya nano desenli cam kullanan mevcut endüstri tekniklerine benzeyecek ve Face ID’nin ekran altına taşınmasına olanak tanıyacak.

iPhone modellerinde ekran altı Face ID geleceği aslında yıllardır konuşulan bir konuydu. Hatta bazı söylentiler iPhone 18’de de olmayacağını gösteriyordu. Ancak yeni sızıntı, bunun doğru olmayacağını ve gerçtekten iPhone 18 Pro ile gelebileceğini gösterdi.

iPhone 18 Pro’da Face ID’nin ekran altında yer alması Dinamik Ada’nın kalkacağı anlamına gelmiyor. Bunun yerine Apple’ın, sistemi ekran altına taşımasıyla adayı daha ince ve küçük bir tasarımla sunması bekleniyor. Bu daha küçük dinamik adanın Galaxy S10+ modelinden hatırladığımız tasarıma benzeme ihtimali de yüksek.

TrueDepth algılama bileşenlerini ekranın altına yerleştirilmesi ön kamera için daha küçük bir alanın yeterli olmasını sağlayacak ve böylece ada küçülebilecek. Bir nevi Android'lerin delikli ekranına benzeyecek ancak daha pil görünümlü şekilde olacak diyebiliriz. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz.

iPhone 18 Pro ile Geleceği Söylenen 6 Yeni Özellik iPhone 18 Pro ile Geleceği Söylenen 6 Yeni Özellik
Apple iPhone 18

