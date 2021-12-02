Apple, 2021'in En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı

Apple, 2021 App Store Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Böylelikle 2021'in en iyi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV uygulama ve oyunları belli oldu.

Yıl sonuna yaklaşmamızla birlikte her sektörden 2021 yılı için raporlar gelmeye başladı. Mobil dünyada geçtiğimiz günlerde Google, Play Store’da 2021’in en iyi 39 oyun ve uygulamalarını açıklamıştı. Google’ın ardından bugün de Apple, App Store’da 2021’in en iyi oyun ve uygulamalarını paylaştı. 2021 App Store Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

Bu yılki App Store Ödülleri’nin kazananları arasında yaklaşık 10 yıl önce ilk oyunuyla çıkış yapan ve çıkan tüm oyunları bir platformda bir araya getiren Toca Life World de yer aldı. Yılın en iyi oyunları arasında yer alan bir diğer isimse League of Legeds: Wild Rift oldu. Gelin, bu yılın kazananlarına göz atalım.

2021 App Store Ödülleri kazananları

2021’in en iyi uygulamaları:

Yılın iPhone uygulaması: Toca Life World, Toca Boca

Yılın iPad uygulaması: LumaFusion, LumaTouch

Yılın Mac uygulaması: Craft, Luki Labs Limited

Yılın Apple TV uygulaması: DAZN, DAZN Group

Yılın Apple Watch uygulaması: Carrot Weather, Grailr

2021’in en iyi oyunları:

Yılın iPhone oyunu: League of Legends: Wild Rift, Riot Games

Yılın iPad oyunu: MARVEL Future Revolution, Netmarble Corporation

Yılın Mac oyunu: Myst, Cyan

Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3, Pixelbite

Yılın Apple Arcade oyunu: Fantasian, Mistwalker

Bu yılın trendi “Bağ” olarak seçildi:

Apple, bu yılın en iyi uygulamalarının yanı sıra Yılın Trendi’ni de belirledi. 2021 yılını trendi ‘bağ’ oldu. Bu trend kapsamında Apple tarafından seçilen uygulama ve oyunlar şu şekildeydi: