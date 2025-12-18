Tümü Webekno
Apple, App Store'da daha fazla reklam göstereceğini açıkladı

Apple, App Store arama sonuçlarında gösterilen reklam sayısını artıracağını duyurdu. Değişiklik 2026’da devreye girecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, App Store’daki arama sonuçlarına birden fazla reklam alanı eklemeye hazırlanıyor. Şu anda aramaların en üstünde yalnızca tek bir sponsorlu sonuç yer alırken, yeni düzenlemeyle reklamlar sonuç sayfasının farklı noktalarında da görünecek.

Apple’a göre bu hamle, geliştiricilere uygulamalarını öne çıkarma konusunda daha fazla fırsat sunacak. Ancak kullanıcı tarafında, arama sonuçlarının daha “kalabalık” ve ticari görünmesi kaçınılmaz. App Store’un bu yönüyle Google Play’e biraz daha yaklaşması da dikkat çekiyor.

Öte yandan Apple’ın gizlilik odaklı söylemleriyle reklam hamleleri arasındaki çelişki yeniden gündemde. Şirket, reklamları kendi ekosistemi içinde tutarak kontrolü elinde tutmayı savunsa da, artan reklam yoğunluğu App Store deneyiminin geleceği açısından tartışma yaratacak gibi görünüyor.

