Apple, App Store'daki Dolar/TL Güncelleyecek: Uygulamalar Zamlanacak!

Apple; Türkiye, Polonya ve İsviçre için kur güncellemesi yapacağını duyurdu. 17 Kasım'da uygulamaya konulacak yeni kur oranı, özellikle de küresel çaptaki uygulamaların fiyatlarının artmasına neden olacak. Türkiye'deki geliştiriciler, bu durumdan etkilenmeyecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Şirket, 17 Kasım itibarıyla dolar/TL kurunda güncelleme yapacağını duyurdu. Bu güncelleme ile App Store'da yapacağınız harcamalar için daha fazla ücret ödemek zorunda kalabileceksiniz. Gelin bu kararın detaylarına yakından bakalım.

Apple, App Store'da 40'tan fazla para birimi için kur ayarlaması yapıyor. Kurlarda yaşanan değişimleri takip eden şirket, zaman zaman kur güncellemeleri yapıyor. İşte 17 Kasım'da olacak şey de tam olarak bu. Türkiye'ye ek olarak Polonya ve İsviçre'de yaşayan iPhone sahipleri de olası bir zam durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

App Store'daki tüm uygulama fiyatları zamlanacak mı?

Bu sorunun cevabı hayır. Apple'ın geliştiriciler için yayımladığı blog gönderisinde yer alan bilgilere göre geliştirici, Türkiye için yerel fiyatlandırma politikası uyguluyorsa veya doğrudan Türkiye'den hizmet veriyorsa fiyat değişimi olmayacak. Ancak OpenAI gibi küresel bir geliştirici düşünün. Firmanın Türkiye için yerel fiyatlandırma yapmaması hâlinde 17 Kasım itibarıyla güncel kur üzerinden faturalandırma yapılacak. Dolar/TL paritesinin yükseldiği gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda bu tür geliştiricilere ait uygulama fiyatları, tahmin edebileceğiniz üzere zamlanmış olacak.

Tüm bunlara ek olarak; Apple'ın dolar/TL kurunu kaç olarak güncelleyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadığını belirtmemiz lazım. Hâl böyle olunca uygulama fiyatlarında yaşanacak zamlara ilişkin herhangi bir oran veremiyoruz. 17 Kasım'da uygulamaya konulacak yeni oranları gördüğümüz zaman daha net konuşabileceğiz.

