Apple, geçtiğimiz hafta uzun zamandır güncellenmeyen uygulamaların fişini çekmeye başlamıştı. Geliştiricilerden gelen tepkiler sonrası Apple, konuya dair açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta sizlere Apple’ın güncelleme almayan ‘terk edilmiş’ uygulamaları App Store’dan kaldırmaya başladığını ve geliştiricilerin uygulamalarını güncellemek için 30 gün gibi bir süreleri olduğundan bahsetmiştik. Gerçekten de bu hafta uygulama sahipleri, uygulamalarının kaldırıldığına dair şikayetler oluşturmaya başladılar.

Apple’dan ise açıklama gecikmedi. Apple’ın konuya dair yayınladığı açıklamasında suç bir nevi uygulama sahiplerinde bulundu ve uygulamaları zaten kimsenin indirmediği belirtildi. Gelin Apple’ın açıklamalarının detaylarına bakalım.

Geliştiriciler şikâyetçi

Apple, yaptığı açıklamada “App Store İyileştirmeleri sürecinin bir parçası olarak, son üç yıl içinde güncellenmemiş ve minimum indirme eşiğini karşılayamayan uygulama geliştiricileri, (12 aylık bir süre boyunca hiç indirilmemiş veya çok az indirilen uygulamalar) uygulamalarının App Store'dan kaldırılmak üzere işaretlendiğini bildiren bir e-posta alır.” ifadelerine yer verdi ve silinen uygulamalar için bir nevi 'zaten kimse indirmiyordu' dedi.

Birkaç geliştirici bu e-postaları aldıklarını bildirdi ve uygulamalarını güncellemek için 30 günleri olduğunu, aksi takdirde mağazadan kaldırılacaklarını belirtti. Geliştiriciler, Apple’ın bu tutumunun ve değişiklik yapmak için kendilerine verilen sürenin bağımsız geliştiricilere haksızlık olduğunu söylüyorlar.

Geliştiriciler ayrıca, Apple'ın mağazasına ait olmadıklarını düşündüğü için tüm bir uygulama sınıfını silmeye karar vermesiyle ilgili daha derin endişelerini dile getirdi. Argümanı özetleyecek olursak: Apple'ın bu uygulamaları kaldırması, modern TV'lerde siyah çubuklarla göründükleri için filmleri iTunes Store'dan kaldırmaya benziyor.

Sizin düşünceleriniz nelerdir? Apple’ın bu hamlesi App Store’u daha kaliteli bir hale mi getirecek yoksa sadece geliştiricileri mağdur mu edecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.