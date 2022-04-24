Apple, Güncellenmemiş Uygulamaları App Store'dan Kaldırıyor

Apple, uzun bir süredir güncelleme almamış olan uygulamaları App Store'dan kaldırıyor. Herhangi bir şekilde güncelleme gerektirmeyen, tamamlanmış uygulama ve oyunları da kapsayan bu durumdan kaçınmak isteyen geliştiricilerin ise güncelleme yapmak için bir ayı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, artık güncelleme almayan, ‘terk edilmiş’ uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacağını söylemiş ve geliştiricilerin, kaldırılmadan önce uygulamalarını güncellemeleri için 30 günü olacağı konusunda uyarmıştı. Şimdiyse App Store’da uygulaması bulunan geliştiriciler bir kez daha aynı tehditle karşı karşıya gibi duruyor.

Görünen o ki Apple, App Store’da yer alan ve uzun bir süredir herhangi bir güncelleme almamış olan uygulamaları kaldırmayı planlıyor. Olayı, konuya dair Apple’dan “Uygulama İyileştirme Uyarısı” başlıklı bir posta alan uygulama geliştiricileri aktarıyor.

Güncelleme gerektirmeyen 'tamamlanmış' oyunlar ve uygulamalar da kaldırılacak

Apple, "ciddi bir süredir güncellenmemiş" uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda geliştiricileri uyarıyor. Ve geliştiricilerin uygulamalarını güncellemeleri için önlerinde bir ayları var gibi gözüküyor. Buna göre gönderilen e-postada teknoloji devi, "30 gün içinde inceleme için bir güncelleme göndererek bu uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve App Store'dan indirmesi için hazır tutabilirsiniz." diyor ve "30 gün içinde herhangi bir güncelleme yapılmazsa, uygulama satıştan kaldırılacaktır." diye de ekliyor. Öte yandan güncelleme tarihi geçmiş uygulamalar App Store’dan kaldırılırken, kullanıcıların bu uygulamalardan daha önce indirmiş olduklarının cihazlarında kalmaya devam edeceği bildiriliyor.

Bu durum tabii ki en çok uygulama geliştiricilerini etkiliyor. Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe gibi bir dizi uygulama üreticisi, değişiklikle ilgili endişelerini dile getiriyor. Buna göre Kabwe, Apple'ın tam işlevli oyunu Motivoto'yu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söylüyor.

FlickType Apple Watch klavyesinin geliştiricisi Kosta Eleftheriou ise uygulamasının iki yıldır güncellenmeyen, görme engelliler için özel olarak yapılmış bir sürümünün Apple tarafından kaldırıldığını söylüyor. Ancak Eleftheriou, bir zamanlar süper popüler olan Pocket God isimli uygulamasının, son güncellemesini 2015'te almasına rağmen hala App Store'da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bunun dışında pek çok geliştirici de herhangi bir güncelleme gerektirmediği için güncellenmemiş oyun ve uygulamalarının, güncelleme yapmaya vakitleri olmadan App Store’dan kaldırıldığını belirtiyor. Konuya ilişkin attığı bir tweet’te bir geliştirici, “Oyunlar tamamlanmış nesneler olarak var olabilir! Bu ücretsiz projeler, güncellemeler veya canlı hizmet modeli için uygun değildir, yıllar önce bitmiş sanat eserleridir.” şeklinde kaydediyor.

Mevcut yönergelere uymayan uygulamalar kaldırılıyor

Şirketin App Store İyileştirmeleri sayfasında ise “Artık amaçlandığı gibi çalışmayan, mevcut inceleme yönergelerine uymayan veya eski olan uygulamaları kaldırmak, uygulamaları değerlendirmek için devam eden bir süreç uyguluyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Sayfada herhangi bir tarih belirteci olmadığı için Apple’ın bu gönderiyi ne zaman yayımladığı veya son olarak ne zaman güncellediğine dair herhangi bir şey bilinmiyor.

Bununla birlikte, Apple'ın bu kuralı yıllardır uygulayıp uygulamadığı da belli değil, Ayrıca şirket, bir uygulamanın ‘modası geçmiş’ olduğuna nasıl karar verdiğini de belirtmiyor. Yani karar, uygulamanın en son güncellenmesinden bu yana geçen süreye dayalı olabileceği gibi, uygulamanın iOS'un en son sürümüyle uyumluluğuyla da alakalı olabilir.

Öte yandan Apple’ın bu politikasını eleştirenler, eski video oyunlarının konsollarda oynanabilir kalması gibi, mobil uygulamaların yaşları ne olursa olsun kullanılabilir kalması gerektiğini savunuyor. Bir kısım ise politikanın geliştiriciler için gereksiz yere zorluk çıkardığını belirterek şirketi bağımsız oyunlara tam olarak saygı duymamakla suçluyor.