Apple Arcade İçin Yeni Abonelik Seçeneği Açıklandı

Apple, Arcade servisini kullanmak isteyenler için yeni bir abonelik seçeneğini duyurdu. Aylık 4,99 dolarlık pakete ek olarak yıllık 49,99 dolarlık bir üyelik paketi de alınabilecek.

Netflix’in hayatımıza girmesiyle birlikte filmler ve diziler için kendimize arşiv oluşturmak yerine aylık abonelik sistemi kullanmaya başlamıştık. Daha sonra benzer bir yöntemi çeşitli oyun platformlarında da gördük.

Abonelik sistemine geçen firmalardan biri de Apple olmuştu. Apple’ın oyun abonelik servisi olan Arcade; ABD’de aylık 4,99 dolara, ülkemizdeyse ayda 34,99 TL'ye kullanılabiliyor. Apple, şimdi daha önce sunulmayan bir abonelik seçeneği duyurdu.

'10 ay fiyatına 12 ay' boyunca Arcade kullanımı:

Apple, bu servisi kullanmak isteyenlere yeni bir abonelik teklifi sunuyor. Teknik olarak yeni abonelik sistemi sayesinde yıllık bedeli önden ödeyen kişiler, 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay boyunca Apple Arcade kullanabiliyor.

Abonelik servislerinin bu tür indirimler ve kampanyalar yapması, aslında oldukça alışılageldik bir durum ancak Apple’ın kendi hizmetleri olan Apple Music ve TV Plus da benzer sistemlere sahip yani Apple Arcade için böyle bir kampanya açıklanması hiç de şaşırtıcı değil.

Kampanya herkese açık olacak:

Hâlihazırda Apple Arcade kullananlar, uygulama içerisinde yer alan Abonelikler (Subscriptions) bölümünden yıllık plana geçiş yapabilirler. Yeni üyeler de üyelik ekranında indirimli fiyat hakkında bilgilendirilecekler.

Apple Arcade; iOS, Apple TV ve macOS üzerinden oyun oynamayı sağlayan Apple Arcade, şu anda kullanıcılarına 100 kadar oyuna erişim sunuyor. Bu oyunların hiçbiri uygulama içi satın alma ya da ödeme barındırmıyor. Tek bir hesabı Apple Aile Paylaşımı özelliği sayesinde 6 kişiyle paylaşmak da mümkün. Bu indirimin ülkemizde ne zaman kullanıcılara sunulacağını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.