iOS 27, Eski Bir iPhone'unuz Olsa Bile Pil Ömrünü Artıracak!

Yeni bir iddiaya göre iOS 27 güncellemesi pil konusunda büyük iyileştirmeler sağlayacak. Eski bir iPhone'unuz olsa bile pil ömrünü artıracağı iddia ediliyor.

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni işletim sistemi güncellemelerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki en çok merak ettiğimiz güncelleme iOS 27. iOS 27’nin diğer işletim sistemi sürümleriyle birlikte haziran ayındaki WWDC’de tanıtılmasını ve eylülde piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

iOS 27, son birkaç yıla kıyasla öyle çok büyük bir güncelleme olmayacak ancak bazı önemli yenilikleri içerecek. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise bu yeniliklerden birinin pil konusunda olacağını gösteriyor. İddiaya göre iOS 27, iPhone’ların pil performansını iyileştirecek.

Eski bir iPhone sahibi olsanız bile pil ömrü artacak

En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın yayımladığı yeni Power On bülteninde bu iyileştirmeden de bahsedildi. İddiaya göre işletim sisteminin güncellemesinin en önemli odak noktası mevcut unsurları yeniden düzenlemek olacak. Apple’ın yeni güncelleme için iOS'un bazı bölümlerini yeniden yazdığı söyleniyor.

Ayrıca, eskiden beri kullanılan ve güncelliğini yitirmiş kod öğelerini kaldırıyor ve bazı uygulamaların performansını iyileştirmeyi planlıyor. Hangi özelliklerin yeniden yazıldığı veya hangi unsurların kaldırıldığı bilinmiyor ancak bu değişikliklerden sonuç çıkarabiliriz. Tüm bu tarz hamleler iOS 27’nin ve uygulamaların performansını iyileştirirken pil tüketimini de azaltacak.

Tüm cihazları etkileyecek yazılımsal bir iyileştirme olması sayesinde de eski yeni fark etmeksizin güncellemeyi alan her iPhone’un pil ömrü daha da artacak ve çok daha iyi performans göreceksiniz. Bunun özellikle eski iPhone sahipleri için heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.