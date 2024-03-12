Apple, Avrupa Birliği ülkelerinde internet sitelerinden uygulama indirmeye izin vereceğini açıkladı. Ancak bu imkândan yararlanmak isteyen geliştiricilerin, oldukça ağır şartlara razı gelmeleri gerekecek.

Bir süredir Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) uyum sürecinde olan Apple, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara üçüncü taraf uygulama mağazalarından uygulama yükleme izni verdi. Şirketin yaptığı yeni bir açıklama, bunun kapsamının genişleyeceğini gözler önüne seriyor. Apple'ın açıklamasına göre geliştiriciler, uygulamaların doğrudan internet siteleri üzerinden indirilmelerine de izin verecek. Ancak bunu yapmak isteyen geliştiriciler, Apple'ın şartlarını sağlamak zorunda olacaklar.

Apple'ın geliştiriciler için oluşturduğu internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre geliştiriciler, sadece App Store veya üçüncü taraf uygulama mağazasını kullanmak zorunda olmayacaklar. Dileyenler, kendi internet siteleri üzerinden iPhone'lara mobil uygulama indirtebilecekler. Ancak bunun için internet sitesinin bile Apple'a kaydedilmiş olması gerekecek. Ayrıca geliştirici, Apple'dan bir geliştirici hesabı da açmak zorunda olacak.

İnternet sitesi üzerinden uygulama indirtmek isteyen geliştiricileri bekleyen şartlar:

Avrupa Birliği ülkelerinde kayıtlı Apple geliştirici hesabına sahip olunacak.

sahip olunacak. Apple geliştirici hesabının en az 2 yıllık olması ve yayımlanan bir uygulamanın 1 milyona ulaşmış olması gerekecek.

olması ve yayımlanan bir uygulamanın 1 milyona ulaşmış olması gerekecek. Sadece geliştirici hesabına eklenen uygulamaların internet sitesi üzerinden indirilmesine izin verilecek.

uygulamaların internet sitesi üzerinden indirilmesine izin verilecek. Uygulamanın şeffaf veri toplama politikalarına sahip olması gerekecek.

sahip olması gerekecek. Geliştiricinin, bulunduğu ülkedeki yasalara uygun davranıyor olması gerekecek.

uygun davranıyor olması gerekecek. Apple'dan gelebilecek geri bildirimlere uyulması ve gerekli adımların atılması şart koşulacak.

İşte tüm bunlara uymaya razı olan geliştiriciler, resmî internet siteleri üzerinden uygulama indirmeleri yaptırabilecekler. Bu önemli bir hamle çünkü üçüncü taraf uygulama mağazaları, geliştiricilerden ücret talep edebiliyorlar. Bununla uğraşmak istemeyen geliştiriciler, uygulamalarını hem App Store hem de internet siteleri üzerinden yayımlayıp, indirme tercihini kullanıcıya bırakabilecekler.