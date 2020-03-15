Daha önceden sahip olduğu özelliklere dair bilgiler çeşitli sitelerde ortaya çıkan Powerbeats 4 fiyatıyla gündeme gelmişti. Beklenen kulaklık herhangi bir resmi duyuru yapılmadan ABD’de bulunan Walmart isimli mağazada satışa çıktı.

Apple’ın yeni Beats Powerbeats 4 kulaklığı bugün satışa sunuldu. Bir teknoloji tutkunu, mağaza gezisi sırasında yeni kulaklığın satışa çıktığını fark etti. Herhangi bir duyuru olmamasına karşın satılmaya başlanan kulaklığın kesin fiyatı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri‘nin New York kentinde bulunan Walmart mağazasında beklenen fiyattan 50 dolar daha ucuza satılan kulaklığın neden herhangi bir duyuru yapılmadan satışa çıktığıysa merak konusu oldu. Durumu fark eden kişinin paylaştığı fotoğrafta görünen kulaklığın kutusuna bakıldığında 15 saate kadar pil ömrü yazısı dikkat çeken şeylerden biri olarak yorumlandı. Bir önceki seriye göre 2 saat daha uzun kullanım sunan kulaklık, Apple cihazlardaki 'Hey Siri' komutunu da çalıştırabilecek.

Bunların yanında Apple, AirPods Pro kulaklığında yer alan H1 kablosuz yongasını bu kulaklıkta da tercih etmiş gibi görünüyor. Böylece kulaklığın daha sağlam bir bağlantı kurması ve sesli asistan için daha üst düzey bir destek sunması bekleniyor.

Beats Powerbeats 4 fiyatı:

Yeni kulaklığın 5 dakikalık şarj sayesinde 60 dakika kullanım imkânı sunacağı da söylenenler arasında. Yine kutuya bakıldığında kulaklığın tasarımında değişikliğe gidildiği gözlerden kaçmıyor. Satışta olan kulaklıkların fiyatının da 149 dolar olduğu görülüyor. Bir önceki sürüm olan Powerbeats 3 modelinin, 199 dolar ile satışa çıktığını hatırlatalım.

Henüz Apple tarafından onaylanmayan fiyatın kesin olup olmadığı bilinmiyor ancak fiyatın Walmart mağazasının listelediği fiyata yakın olacağı konuşuluyor. Kulaklığın beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulduğu da görülen bir başka detay. Powerbeats 3 Wireless modelinde yer alan hızlı şarj desteğinin de yer alacağı kulaklık hakkında gelecek kullanıcı yorumları merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde resmi internet sitesinde duyurulacak ve satışa sunulacak ürün için gelecek yeni bilgileri sizlere aktarmak için burada olacağız.