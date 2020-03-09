Apple bünyesinde bulunan Beats'in yeni kulaklığı Powerbeats 4 Wireless hakkında yeni bilgiler ve görseller ortaya çıktı. Tasarım anlamında önceki nesli andıran kablosuz kulaklık, Apple AirPods Pro'da yer alan H1 yongasını kullanacak.

2014 yılında Apple tarafından satın alınan Beats’in yeni kulaklığı Powerbeats 4 Wireless, uzun süredir merak edilen bir cihazdı. Daha önce iOS 13.3.1’de ve FCC sertifikasında hakkında ipuçları ortaya çıkan kablosuz kulaklık, görünüşe göre yakın bir zamanda resmen tanıtılacak. Bu seferki iddiaların kaynağıysa doğrudan WinFuture.

Sızıntı görsellerde kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renkle görünen kablosuz kulaklıklar, tasarım anlamında geçtiğimiz yıl tanıtılan Powerbeats 3 Wireless modelini andırıyor. Bununla birlikte kulaklık, daha önceki modellerde de olduğu gibi iki kablosuz kulaklığı birbirine bağlayan bir boyun askısını da bünyesinde barındırıyor.

Powerbeats 4 Wireless kulaklık neler sunacak?

Apple bünyesinde bulunan Beats, Apple’ın AirPods Pro kulaklığında yer alan H1 kablosuz yongasını bu kulaklıkta tercih etmiş. Bu yonga sayesinde selefine kıyasla daha kararlı bir bağlantı sunacağı belirtilen kablosuz kulaklık, "Hey Siri" gibi komutları algılayabilecek ve sesli asistan için daha üst düzey bir destek sunacak.

Powerbeats 4 Wireless kulaklıklarda yer alan H1 yongasının beraberinde getirdiği avantajlar bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bu noktada yeni kulaklık, yenilenen teknolojisi sayesinde çok daha uzun pil ömrü sunabilecek. Tüm sızıntı görüntüleri yayınlayan WinFuture, bu konuda yeni Powerbeats 4 Wireless’ın tek bir şarjla 15 saat çalışabileceğini belirtiyor. Bu da mevcut modelden 3 saat daha fazla kullanım süresi anlamına geliyor.

Powerbeats 3 Wireless modelinde gördüğümüz hızlı şarj desteğinin bu modelde de yer alacağını söyleyebiliriz. Böylece kulaklık, hızlı şarj ile 5 dakikalık bir şarj süresinin ardından 60 dakika boyunca müzik çalabilecek.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen Powerbeats 4 Wireless’ın ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte Beats imzalı yeni kablosuz kulaklıkların fiyatı hakkında da herhangi bir bilginin açıklanmadığını belirtelim.