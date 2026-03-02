Apple'ın Bu Hafta Tanıtmasını Beklediğimiz 6 Yeni Ürün

Apple, bu hafta boyunca yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. İşte Apple bu hafta tanıtmasını beklediğimiz ürünler.

Apple, bu yılın ilk büyük etkinliğini bu hafta boyunca gerçekleştirecek. Öyle ki ABD’li teknoloji devinin 2 Mart’tan 4 Mart’a kadar her gün yepyeni biri ürünü bizlerle buluşturmasını bekliyoruz. Muhtemelen ürünün de bugün akşam saatlerinde bir blog gönderisiyle tanıtıldığını göreceğiz.

Peki Apple bu hafta hangi ürünleri tanıtacak? Bu içeriğimizde Apple’ın bu hafta boyunca tanıtmasını beklediğimiz ürünleri sizler için derledik. iPhone’dan MacBook’a kadar her türden ürünü göreceğiz.

Apple'ın bu hafta tanıtabileceği ürünler

Uygun fiyatlı MacBook

iPhone 17e

M5 MacBook Air

M5 Pro ve Max işlemcilere sahip MacBook Pro

M4 iPad Air

Uygun fiyatlı iPad

Yukarıda gördüğünüz ürünler, bu hafta tanıtılma ihtimali en yüksek olan ürünleri içeriyor. Bunlar dışında Studio Display 2, Mac Studio, HomePod mini, OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro gibi modelleri de bu hafta görmemiz mümkün.

Uygun fiyatlı MacBook modelinde iPhone’larda gördüğümüz 3nm sürecinden geçen 6 çekirdekli CPU’lu A18 Pro işlemci yer alacak. A18 Pro, M1 çipten daha iyi performans gösterebilen bir işlemci. İnce tasarım, 13 inç ekran, farklı renk seçenekleri, 8 GB RAM, 599-699 dolar civarı bir fiyat da diğer beklentiler arasında.

Bir diğer en çok merak edilen ürün ise şüphesiz iPhone 17e. Apple, bu sene ucuz iPhone modeline çok sevindirici iyileştirmeler yapacak. Yeni nesil A19 çipi göreceğiz. Ekranı iPhone 16e ile aynı kalacak. Dinamik Ada gelebileceği söylentileri var ancak kesin hiçbir şey yok. Cİhazın ön tarafında iPhone 17 serisinde gördüğümüz 18 MP’lik gelişmiş Center Stage selfie kamerası yer alacak. Ayrıca MagSafe desteği, C1X modem, N1 çip de göreceğiz. Tüm bu iyileştirmelere rağmen cihaz, 599 dolarlık aynı fiyattan çıkış yapacak.