Apple'ın Bul uygulamasına çok yakında yeni bir özellik geleceği düşünülüyor. iOS 14.5 beta sürümünde keşfedilen yeni özellik ile Bul uygulaması, sizinle birlikte hareket ettiği tespit edilen bilinmeyen cihazlar ile ilgili bir uyarı verecek.

Apple'ın Bul uygulaması; iPad, iPhone ve Mac cihazlarda çalışabilen ve kullanıcıların kayıp cihazlarını bulmalarına ya da arkadaşlarının, aile üyelerinin konumlarına göz atabilmelerine ve kendi konumlarını paylaşabilmelerine olanak sağlayan bir uygulama.

Özellikle kayıp cihazların bulunması noktasında sunduğu pek çok özellik ile son derece kullanışlı bir uygulama olan Bul, iOS 14.5 beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre yakında yeni bir özellik ile karşımıza çıkacak. Uygulamaya gelen bu yeni özellik ile kullanıcıları takip eden, onlarla birlikte hareket eden bilinmeyen cihazlar tespit edilerek uyarı verilecek.

Sizinle hareket eden tüm bilinmeyen cihazlar tespit edilebilecek:

Apple'ın iOS 14.5 beta güncellemesi ile yeniden gündeme getirdiği bu özellik aslında daha önce de birkaç iOS sürümünde ortaya çıkmış ancak kaldırılmıştı. Son güncellemenin betasında yeniden yer alması ise Apple'ın hala özellik üzerinde çalıştığını ve yakında kullanıma sunmaya hazırlandığını gösteriyor.

Item Safety Alerts (Öğe Güvenlik Uyarıları) ismi ile uygulamadaki yerini alan özellik ile uygulama, üzerinize iliştirilmiş ya da çantanıza atılmış, arabanıza bırakılmış kısaca sizinle birlikte hareket eden ve konumunuzu farklı kaynaklar ile paylaşan tüm cihazların tespit edilmesini sağlıyor ve kullanıcısına bir uyarı veriyor. Uyarı sayesinde takip cihazlarının bulunup devre dışı bırakılması sağlanması hedefleniyor.

Apple'ın AirTags'i ve Samsung'un Galaxy SmartTag'i gibi takip aksesuarlarına yönelik bir önlem:

Tabii ki burada takip cihazı konusu biraz kafa karıştırıcı. Ancak örneğin Apple'ın yakında tanıtmaya hazırlandığı bir konum takip aksesuarı olan AirTags'leri ele alalım. Bu türden bir cihazın kullanıma sunulması, istenmeyen olayların da yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Apple de bu türden durumların önüne geçmek için henüz kendi cihazını piyasaya sürmeden hazırlık yapmaya başlamış olabilir. Örneğin biri sizi takip etmek için çantanıza bir AirTags atarsa, bunu Bul uygulaması ile tespit ederek kurtulmanız mümkün olacak. Böyle düşünüldüğünde de bu türden bir özelliğin geliyor olması son derece mantıklı görünüyor.