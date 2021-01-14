Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni bir akıllı arama aracı olan Galaxy SmartTag'i tanıttı. Bu küçük cihaz, hemen her şeyi takip edebilmeyi sağlayacak.

Daha önce hiç anahtarlarınızı kaybettiğinizde "Keşke anahtarları da telefon gibi çaldırarak bulabilsem" diye düşündünüz mü? O kadar pratik olmasa da yeni Samsung Galaxy SmartTag, bu anlamda büyük rahatlık sağlayacak.

Teknik olarak bu küçük cihazı kaybolmasından korktuğunuz bir şeye ya da canlıya taktığınızda, internet üzerinden o şeyin konumunu bulabileceksiniz. 29,99 dolara piyasaya çıkacak olan cihaz bu ay satışta olacak.

Kaybetme korkusuna son

Teknik olarak bu küçük cihazın üzerinde Bluetooth takip sistemi bulunacak. Böylece akıllı telefonunuzu, anahtarlarınızı ya da başka bir şeyi takip etmek için bu cihazı kullanmak mümkün olacak.

Temel modelde Bluetooth 5.0 LE modülü bulunacak. Böylece tek bir tuşla cihaza bir sinyal göndermek ve yerini tespit etmek mümkün hale gelecek. Galaxy SmartTag+ ise ultra geniş bant genişliği ile daha kesin konum bilgisi sağlayabilecek. Daha sonra gelecek Plus versiyon, artırılmış gerçeklik sayesinde 3 boyutlu konum aramayı da destekleyecek.

Samsung ayrıca bu cihazla birlikte bir de uygulama yayınladı. Galaxy Find Network adı verilen uygulama diğer Samsung cihazlarda da kullanılabilecek. Bu özelliğin ileride diğer Android cihazlara da destek vermesi bekleniyor. Ayrıca üzerinde SmartTag bulunan bir şeyi kaybettiğinizde, diğer Samsung kullanıcıları da o şeyi sizinle birlikte arayabilecek.

280 gün batarya süresi

Galaxy SmartTag'lerin boyutları 4x4 cm olarak belirlenirken kalınlığı ise 1 santimetre. Plastik kaplamalı olan etiketlerin IP53 sertifikası da bulunuyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan etiketler CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca etiketi kullanmak mümkün oluyor.

Android 8 veya üstü kullanan tüm Galaxy akıllı telefonlar Galaxy SmartTag kullanımına izin veriyor. Tekli ya da çoklu Samsung SmartTag modelleri 29 Ocak'ta satışa çıkacak ve adet fiyatı 29,99 dolar olacak. Ayrıca her Galaxy S21 ön siparişine bir adet SmartTag hediye edilecek.