Apple, Bulut Hizmetlerinde Amazon'a Bağımlılığını Azaltıyor

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir CNBC raporuna göre bulut hizmetleri için Amazon'a aylık 30 milyon dolar ödeme yaptığı ortaya çıkan Apple, kendi veri merkezlerine yönelerek dışa bağımlığını azaltmaya devam ediyor.

iPhone, iPad gibi cihazlarında sunduğu bulut depolama hizmeti iCloud için Amazon Web Services'tan (AWS) destek alan Apple, artan veri miktarı ve depolama maliyetleri için kendi içinde çözüm arayışına gitti ve Amazon'a olan bağımlılığını azaltma kararı aldı. Dünya genelinde veri merkezi sayısını artıran California merkezli teknoloji devi, bulut depolama maliyetlerini giderek azaltıyor.

The Information'ın açıkladığı verilere göre Apple, 2018 yılında Amazon'a yalnızca AWS desteği için 370 milyon dolarlık ödeme yaptı. 2017 raporundaki ödemenin 775 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde Apple'ın 1 yılda yaptığı değişimlerle Amazon'a bağımlılığını büyük oranda azalttığını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ABD'de 10 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını açıklayan Apple, kendi veri merkezlerini kurmasının sebebi olarak yalnızca maliyetleri değil, güvenlik problemlerini de işaret ediyor. Birkaç yıl önce Google'ın veri merkezinde çıkan yangını örnek gösteren şirket, bu tarz sorunlardan etkilenmemek adına yatırımlarına hız verdi.

Bulut hizmetleri ve veri merkezi yeterliliği konusunda yayımlanan son raporlara göre Apple'ın Amazon ile ilişiğini bir anda kesmesi mümkün görünmüyor. Apple ve Amazon'un önümüzdeki 5 yıl için 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını düşündüğümüzde, Apple'ın girişimlerinin kısa vadede bu ortaklığı etkilemeyeceği sonucuna ulaşabiliriz.