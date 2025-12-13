Arabanızın Ekranını iPhone'a Çeviren Apple CarPlay'in Bilinmeyen Özellikleri

Arabanızın ekranını iPhone'a çeviren Apple CarPlay, muhtemelen çoğu kişinin bilmediği harika özelliklere sahip. Sizin için bu özellikleri derledik.

Apple tarafından sunulan Apple CarPlay, otomobillerde devrim yaratan bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Öyle ki bu sistem, otomobilinizin ekranını iPhone’unuza çevirmenize olanak tanıyor, telefon özelliklerini kullanmanızı sağlıyor. Tabii ki Apple CarPlay’in birçok dikkat çeken özelliği var.

Biz de bu içeriğimizde Apple CarPlay sisteminde çoğu insanın bilmediği ama çok faydalı olabilecek özelliklere bakacağız. Bu gizli mücevherler, arabanızdaki deneyiminizi çok daha ileri seviyeye taşıyacak, daha verimli bir sürüş geçirmenizi sağlayacak.

Park ettiğiniz yeri unutmayın

Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız park yeri bulmak ve sonrasında park ettiğiniz yeri hatırlamak ciddi bir problem olabilir. CarPlay, bunu ortadan kaldırabiliyor. Google Maps ve Apple Harita uygulamaları, iPhone’unuz CarPlay’e bağlıysa aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak kaydediyor ve haritada pinliyor. Böylece telefonunuzdaki uygulama üzerinden park ettiğiniz yeri görebiliyorsunuz. Üstelik hiçbir ek bir şey yapmanıza gerek yok. Cihazın CarPlay’e bağlı olması yeterli.

Birden fazla uygulamayı tek ekranda görün

CarPlay’in en iyi özelliklerinden biri uygulamaları görüntülemenizi sağlama yollarıdır. İsterseniz bir uygulamayı tam ekranda görüntüleyebilir, isterseniz birden fazla uygulamayı görüntüleyebilirsiniz. Dashboard görüntülemeyi aktifleştirdikten sonra önemli CarPlay uygulamalarını aynı anda tek ekranda kullanabiliyorsunuz. Böylece her uygulama için ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Aktifleştirmek için yapmanız gereken tek şey sol altta yer alan kare ve dikdörtgen simgelerine basmak.

SharePlay ile farklı kullanıcıların sıraya müzik ekleyebilmesi

Apple, SharePlay isimli paylaşma özelliğiyle CarPlay’de çok kullanışlı bir işlev sunuyor. Yolda giderken araçta birden fazla insan varsa ve herkes farklı müzikler dinlemek istiyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz. Eğer Apple Music kullanıyorsanız SharePlay özelliği üzerinden bir QR kodu yoluyla farklı kullanıcıların sıraya müzik eklemesini sağlayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüleri telefonlarda en sık kullanılan özelliklerden biridir. CarPlay’de de bu özelliği kullanabilirsiniz. İster kablolu ister kablosuz bir şekilde CarPlay’e bağlı olun iPhone’unuz üzerinden ekran görüntüsü aldığınızda** 2 farklı görüntü** alınacak. Biri telefonunuzda diğer ise Apple CarPlay sisteminizde. İki görüntüye de telefonunuzun Fotoğraflar uygulamasından ulaşabileceksiniz.

Siri kullanımı

Siri, özellikle araç kullanımında dikkatinizin dağılmaması için CarPlay üzerinden çok işinize yarayabilir. Sesli asistan, birden fazla görevi yaparak sürüşe odaklanmanızı sağlıyor. Konumlar hakkında hatırlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. APple Haritalar hâlihazırda otomatik olarak ev, iş gibi konumları kaydediyor. Siri de buralar hakkında size hatırlatmalar sunabiliyor. Örneğin işten çıkınca market alışverişi yapmanız gerekiyorsa direkt olarak Siri’ye söylemeniz yeterli. Asistan, işten ayrıldığınızda bunu size hatırlatacak.

Duvar kâğıtları

Biraz daha kişiselleştirilmiş bir CarPlay deneyimi istiyorsanız sistemin duvar kâğıtlarını size özel hâle getirebilirsiniz. Maalesef istediğiniz görseli yapma gibi bir seçenek yok ancak Apple, birçok farklı renkte bulunan hazır duvar kâğıdını CarPlay’de sunuyor. Direkt CarPlay’in ayarları üzerinden size en uygun duvar kâğıdını seçebilirsiniz.

Apple CarPlay’de çoğu kullanıcının bilmediği özelliklere birlikte göz attık. Listelediğimiz bu özellikler sayesinde sürüş sırasındaki deneyiminiz çok daha iyi ve akıllı hâle gelecek. Peki sizin CarPlay’de en çok kullandığınız özellikler neler? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.